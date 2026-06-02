Atletico Madrid erwägt die Option Victor Osimhen für den Fall, dass ihr Hauptstürmer Julian Alvarez den Verein verlässt. In letzter Zeit gab es ernsthafte Differenzen zwischen Atletico Madrid und Barcelona in Transferfragen. Medienberichten zufolge hat der katalanische Klub seine Bemühungen intensiviert, den argentinischen Weltmeister zu verpflichten. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl die Führung von Atletico Madrid Julian Alvarez als Eckpfeiler des Teamprojekts betrachtet, soll Barcelona bereits ein offizielles Angebot unterbreitet haben. Laut Mundo Deportivo hat Barcelona ein Angebot über 100 Millionen Euro per E-Mail an den Hauptstadtklub gesendet. An diesem Rennen sind jedoch nicht nur die Katalanen beteiligt, sondern auch PSG und Arsenal.

Diese Entwicklung zwingt Atletico Madrid dazu, nach einem geeigneten Nachfolger zu suchen. Die Madrilenen haben den nigerianischen Stürmer Victor Osimhen als Hauptziel auserkoren. Der Stürmer, der derzeit für Galatasaray spielt, zeigt in der türkischen Liga hervorragende Leistungen.

Interessenten für den Transfer von Victor Osimhen müssen mindestens 70-100 Millionen Euro einplanen. Auch Manchester United zeigt großes Interesse an dem Spieler. Sollte Julian Alvarez den Verein verlassen, wird Atletico Madrid alle Kräfte auf die Verpflichtung von Osimhen konzentrieren.