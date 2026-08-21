Viktor Gyökeres Bietet Sich Barcelona Jeden Tag An

·1·Sport
Viktor Gyökeres Bietet Sich Barcelona Jeden Tag An

Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres soll seine Karriere beim FC Barcelona fortsetzen wollen und auf einen Wechsel zum katalanischen Klub drängen. Laut Goal.com könnte diese dramatische Wendung in der Schlussphase des Transferfensters für Trainer Mikel Arteta zu einem unerwarteten Problem werden, da sich der Londoner Klub darauf vorbereitet hatte, seine Position in der Premier League zu verteidigen. Dies wurde berichtet von Goal.com.

Der 28-jährige schwedische Stürmer soll nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Sporting CP zu Arsenal für 55 Millionen Pfund den Weg nach Katalonien anstreben. Obwohl er in seiner Debütsaison überzeugende Leistungen zeigte, scheint die Attraktivität Barcelonas die Pläne des Spielers verändert zu haben. Seine Vertreter setzen nun alles daran, den Wechsel vor Schließung des Transferfensters abzuschließen.

Barcelonas Stürmersuche und die damit verbundenen Probleme

Barça-Trainer Hansi Flick hatte wiederholt betont, dass die Offensive verstärkt werden müsse, nachdem Robert Lewandowski den Verein als ablösefreier Spieler verlassen hatte und Ferran Torres zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Der Meister der La Liga hatte zunächst Atlético-Madrid-Stürmer Julián Álvarez ins Visier genommen, doch Atlético-Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín stellte sich entschieden gegen den Transfer des Argentiniers und lehnte das Geschäft ab.

COPE-Journalist Víctor Navarro teilte in den sozialen Medien die neuesten Entwicklungen bei Barcelonas Suche nach einem Stürmer. Ihm zufolge ist Lautaro Martínez mit Zustimmung aller führenden Klubfunktionäre zum Hauptziel geworden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Viktor Gyökeres Barcelona jeden Tag seine Dienste anbietet, nachdem die Option Julián Álvarez vom Tisch ist.

Mikel Artetas Entscheidungen und zukünftige Möglichkeiten

In der vergangenen Saison begann Mikel Arteta, in wichtigen Spielen, darunter dem Champions-League-Finale, häufiger auf Kai Havertz als Mittelstürmer zu setzen. Dieser Trend setzte sich in der neuen Saison fort: Havertz begann das Supercup-Spiel gegen Manchester City in der Startelf, während Viktor Gyökeres nur als Ersatzspieler eingewechselt wurde. Seine abnehmende Einsatzzeit könnte ebenfalls dazu beitragen, dass der Spieler einen Wechsel zu einem anderen Verein anstrebt.

Sollte die Arsenal-Führung entscheiden, Gyökeres freizugeben, wäre dies eine große Veränderung für den Klub. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2030, wodurch der Londoner Verein von potenziellen Käufern eine hohe Ablösesumme verlangen kann. Gleichzeitig wird sein Transfer aus finanzieller und logistischer Sicht als möglicherweise bequemere Lösung für Hansi Flicks Mannschaft diskutiert.

Viktor GyökeresBarcelonaArsenalMikel ArtetaTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Julián-Alvarez-Transfer: Fußballer lehnt Arsenal abJulián-Alvarez-Transfer: Fußballer lehnt Arsenal abHeute, 08:57Umlaufende U-19 aus Usbekistan startet WM mit 4 MedaillenUmlaufende U-19 aus Usbekistan startet WM mit 4 MedaillenHeute, 08:56Aleksey Batrakov Wechselt Zu Galatasaray: Transfersumme BekanntAleksey Batrakov Wechselt Zu Galatasaray: Transfersumme BekanntHeute, 08:51ESPN-Ranking: Wer ist der beste Mittelfeldspieler der Welt?ESPN-Ranking: Wer ist der beste Mittelfeldspieler der Welt?Heute, 06:20Flick wartet auf neuen Stürmer: Transferpoker beim FC Barcelona spitzt sich zuFlick wartet auf neuen Stürmer: Transferpoker beim FC Barcelona spitzt sich zuHeute, 06:14Jasurbek Jaysunov gewinnt Gold beim Asian President’s CupJasurbek Jaysunov gewinnt Gold beim Asian President’s CupHeute, 06:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)
Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)