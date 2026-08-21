Viktor Gyökeres Bietet Sich Barcelona Jeden Tag An

Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres soll seine Karriere beim FC Barcelona fortsetzen wollen und auf einen Wechsel zum katalanischen Klub drängen. Laut Goal.com könnte diese dramatische Wendung in der Schlussphase des Transferfensters für Trainer Mikel Arteta zu einem unerwarteten Problem werden, da sich der Londoner Klub darauf vorbereitet hatte, seine Position in der Premier League zu verteidigen. Dies wurde berichtet von Goal.com.

Der 28-jährige schwedische Stürmer soll nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Sporting CP zu Arsenal für 55 Millionen Pfund den Weg nach Katalonien anstreben. Obwohl er in seiner Debütsaison überzeugende Leistungen zeigte, scheint die Attraktivität Barcelonas die Pläne des Spielers verändert zu haben. Seine Vertreter setzen nun alles daran, den Wechsel vor Schließung des Transferfensters abzuschließen.

Barcelonas Stürmersuche und die damit verbundenen Probleme

Barça-Trainer Hansi Flick hatte wiederholt betont, dass die Offensive verstärkt werden müsse, nachdem Robert Lewandowski den Verein als ablösefreier Spieler verlassen hatte und Ferran Torres zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Der Meister der La Liga hatte zunächst Atlético-Madrid-Stürmer Julián Álvarez ins Visier genommen, doch Atlético-Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín stellte sich entschieden gegen den Transfer des Argentiniers und lehnte das Geschäft ab.

COPE-Journalist Víctor Navarro teilte in den sozialen Medien die neuesten Entwicklungen bei Barcelonas Suche nach einem Stürmer. Ihm zufolge ist Lautaro Martínez mit Zustimmung aller führenden Klubfunktionäre zum Hauptziel geworden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Viktor Gyökeres Barcelona jeden Tag seine Dienste anbietet, nachdem die Option Julián Álvarez vom Tisch ist.

Mikel Artetas Entscheidungen und zukünftige Möglichkeiten

In der vergangenen Saison begann Mikel Arteta, in wichtigen Spielen, darunter dem Champions-League-Finale, häufiger auf Kai Havertz als Mittelstürmer zu setzen. Dieser Trend setzte sich in der neuen Saison fort: Havertz begann das Supercup-Spiel gegen Manchester City in der Startelf, während Viktor Gyökeres nur als Ersatzspieler eingewechselt wurde. Seine abnehmende Einsatzzeit könnte ebenfalls dazu beitragen, dass der Spieler einen Wechsel zu einem anderen Verein anstrebt.

Sollte die Arsenal-Führung entscheiden, Gyökeres freizugeben, wäre dies eine große Veränderung für den Klub. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2030, wodurch der Londoner Verein von potenziellen Käufern eine hohe Ablösesumme verlangen kann. Gleichzeitig wird sein Transfer aus finanzieller und logistischer Sicht als möglicherweise bequemere Lösung für Hansi Flicks Mannschaft diskutiert.