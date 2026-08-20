Atléticos La-Liga-Sieg und Simeones Veränderungen

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Atléticos La-Liga-Sieg und Simeones Veränderungen

Atlético Madrid ist erfolgreich in die neue Saison der spanischen Liga gestartet und besiegte Málaga zu Hause mit 2:0. Laut Goal.com war die erste Halbzeit für die Gastgeber zwar schwierig, doch der Einfluss der Einwechselspieler nach der Pause entschied das Spiel. Goal.com berichtet .

Im Angriff von Atlético Madrid war im Metropolitano das Fehlen von Julián Álvarez deutlich zu spüren. Die Gastgeber konnten in den ersten 45 Minuten kaum Gefahr erzeugen und kamen aus lediglich vier Chancen auf einen Expected-Goals-Wert (xG) von nur 0,10.

Der entscheidende Einfluss der Einwechselspieler

Nach der schwachen Leistung zog Cheftrainer Diego Simeone bereits in der 57. Minute Konsequenzen und nahm drei Wechsel vor. Mit Lee Kang-in, Álex Baena und Giuliano Simeone brachte er ein Trio und veränderte die taktische Ausrichtung.

Die Wechsel zeigten sofort Wirkung. Bei seinem Debüt erzielte Lee Kang-in mit einem herrlichen Schuss von außerhalb des Strafraums die Führung. Kurz darauf baute Álex Baena den Vorsprung mit einem sehenswerten Freistoßtor aus und stellte damit den Endstand her.

Die Gedanken von Diego Simeone nach dem Spiel

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach der argentinische Trainer über die Schwierigkeiten der ersten Halbzeit und hob besonders hervor, dass die eingewechselten Spieler die Partie grundlegend verändert hatten. Simeone betonte, dass seine Mannschaft in einer schwierigen Situation die nötige Qualität gezeigt habe.

"Wir versuchen, mit den Spielern zu beginnen, die körperlich in der besten Verfassung sind", erklärte Simeone den Journalisten. "In der ersten Halbzeit wurde nur gelaufen, wir haben keine Torchancen kreiert. In der zweiten Halbzeit brachten die Wechsel die nötige Qualität ins Spiel. Alle Jungs gaben uns den Impuls, den wir erwartet hatten."

Lee Kang-in, der in dieser Partie sein Debüt feierte, wurde im 21. Jahrhundert zum drittjüngsten Torschützen von Atlético in La Liga. Der 25-jährige Mittelfeldspieler stellte fest, dass der Mannschaft noch der Rhythmus fehle, sie sich durch kontinuierliche Arbeit aber individuell und als Team weiterentwickeln werde.

Der Sieg verschaffte der Mannschaft aus Madrid vor einer anspruchsvollen neuen Saison einen wichtigen psychologischen Vorteil. Atlético empfängt am nächsten Spieltag Villarreal zu Hause; die Partie ist für Sonntag, den 23. August, angesetzt.

Atlético MadridDiego SimeoneLa LigaLee Kang-inFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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