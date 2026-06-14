Deutschland startet mit Kantersieg in die WM 2026: Curaçao deklassiert

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Deutschland startet mit Kantersieg in die WM 2026: Curaçao deklassiert

Die Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen. Deutschland, einer der Turnierfavoriten, traf auf den Debütanten Curaçao und feierte einen dominanten 7:1-Sieg. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann zeigte über das gesamte Spiel hinweg volle Kontrolle und unterstrich ihre Ambitionen bereits am ersten Spieltag. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Spiel begann sehr erfolgreich für die Deutschen. Felix Nmecha eröffnete den Torreigen in der 6. Minute. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund kombinierte sehenswert mit Florian Wirtz und traf präzise von außerhalb des Strafraums. Deutschland ließ nicht locker, doch Curaçao glich überraschend aus. Ein Schuss von Livano Comenencia landete im Tor von Manuel Neuer – eine der ersten Überraschungen des Turniers.

Die Antwort der deutschen Maschine

Nach dem Gegentor erhöhte die deutsche Nationalmannschaft das Tempo. Laut Goal.com köpfte Verteidiger Nico Schlotterbeck nach einer Ecke zur erneuten Führung ein. Kurz vor der Halbzeit wurde Felix Nmecha im Strafraum gefoult, und Kai Havertz verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:1.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Jamal Musiala nach einer glänzenden Vorlage von Joshua Kimmich das vierte Tor. Dieser Treffer brach den Widerstand von Curaçao endgültig. Bis zum Abpfiff feierte Nathaniel Brown sein Länderspieldebüt mit einem Tor, und auch der eingewechselte Deniz Undav trug sich in die Torschützenliste ein. Kai Havertz setzte mit seinem Doppelpack den Schlusspunkt.

Dieser Sieg war für Deutschland strategisch enorm wichtig. Das Team sicherte sich nicht nur drei Punkte, sondern auch ein hervorragendes Torverhältnis. Die Leistung junger Stars wie Jamal Musiala und Florian Wirtz wird von Experten hoch gelobt. Besonders die souveränen Auftritte der Neulinge Felix Nmecha und Nathaniel Brown eröffnen Julian Nagelsmann zusätzliche Optionen.

Für Curaçao war dieses Spiel eine wichtige Lektion. Trotz der hohen Niederlage war das Tor gegen Manuel Neuer ein historischer Moment für den Debütanten. Deutschland bewies, dass sie sich ernsthaft auf die weiteren Gruppenspiele vorbereiten. Dieser Sieg hat das Vertrauen der deutschen Fans in die Titelchancen des Teams weiter gestärkt.

DeutschlandWM 2026FußballKai HavertzJamal Musiala
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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