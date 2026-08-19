Diyor Imomxo‘jayev bleibt weitere vier Jahre Generaldirektor der Liga

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Diyor Imomxo‘jayev bleibt weitere vier Jahre Generaldirektor der Liga

Diyor Imomxo‘jayev bleibt Generaldirektor der Professionellen Fußballliga Usbekistans. Seine Kandidatur wurde bei der Sitzung des Liga-Exekutivkomitees am 19. August von allen Mitgliedern einstimmig bestätigt.

Damit wird der amtierende Funktionär ab dem 19. August 2026 für weitere vier Jahre als Generaldirektor der Liga tätig sein.

Kandidat am 17. August nominiert

Die Kandidatur von Diyor Imomxo‘jayev für die Leitung der Liga wurde am 17. August offiziell eingereicht.

Ein von Verbandspräsident Bahodir Qurbonov unterzeichneter Vorschlag wurde an das Liga-Exekutivkomitee gesandt. Darin wurde empfohlen, den amtierenden Generaldirektor für eine weitere Amtszeit zu bestätigen.

Exekutivkomitee fasst einstimmigen Beschluss

Am 19. August prüften alle acht Mitglieder des Liga-Exekutivkomitees die Angelegenheit.

Alle Mitglieder nahmen an der Sitzung teil. Einige Mitglieder beteiligten sich aus der Ferne an der Abstimmung:

  • Odil Ahmedov – aus Kuala Lumpur;

  • Alisher Yusupov – aus Kuala Lumpur;

  • Elbek Samatov – aus Andijon.

Auch die aus der Ferne teilnehmenden Mitglieder gaben ihre Stimmen ab.

Alle acht Mitglieder des Liga-Exekutivkomitees unterstützten die Kandidatur von Diyor Imomxo‘jayev einstimmig.

Wann begann Imomxo‘jayevs neue Amtszeit?

Gemäß dem Beschluss wird Diyor Imomxo‘jayev ab dem 19. August 2026 für die nächsten vier Jahre als Generaldirektor der Liga tätig sein.

Kennzahl

Information

Kandidat

Diyor Imomxo‘jayev

Position

Generaldirektor der Liga

Beschlussdatum

19. August 2026

Mitglieder des Exekutivkomitees

8

Abstimmungsergebnis

Einstimmig

Neue Amtszeit

4 Jahre

Eine neue Etappe für die Liga beginnt

Die Bestätigung Imomxo‘jayevs für eine neue Amtszeit bedeutet Kontinuität in der Führung der Liga. In den kommenden vier Jahren wird er weiterhin die Wettbewerbe des usbekischen Profifußballs organisieren und die Arbeit der Liga leiten.

Was denken Sie: War es die richtige Entscheidung, Diyor Imomxo‘jayev für weitere vier Jahre als Generaldirektor der Liga zu bestätigen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie die Nachricht mit Fußballfans auf Telegram und in den sozialen Netzwerken.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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