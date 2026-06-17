Odil Ahmedov teilt seine Prognosen für die WM 2026 Spiele (Video)

In den kommenden Stunden werden das gesamte usbekische Volk und die lokalen Fußballfans historische Momente erleben, auf die sie jahrelang gewartet haben. Morgen, am 18. Juni, wird die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Finalrunde einer Weltmeisterschaft auflaufen. In diesem historischen Spiel der 1. Runde der Gruppe K der von Nordamerika ausgerichteten WM 2026 treten unsere Vertreter gegen die kolumbianische Nationalmannschaft an.

Die Begegnung im weltberühmten und prächtigen Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt wird von einem Schiedsrichterteam unter der Leitung des renommierten Engländers Anthony Taylor geleitet. Im Vorfeld dieses wichtigen Ereignisses wurde ein kurzes exklusives Interview mit dem Vizepräsidenten des usbekischen Fußballverbandes (UFA) und legendären ehemaligen Kapitän unserer Nationalmannschaft, Odil Ahmedov, geführt. Während des Gesprächs gab der bekannte Fußballfunktionär sehr interessante und unerwartete Antworten auf die Fragen des Moderators zu den Möglichkeiten unserer Nationalmannschaft, der Situation in der Gruppe und den erwarteten Ergebnissen.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich detailliert mit den persönlichen Vorhersagen von Odil Ahmedov zu unseren Gegnern in Gruppe K, dem Schwierigkeitsgrad der Spiele und den erwarteten Punkten vertraut machen:

Kolumbien (1. Runde) Portugal (2. Runde) DR Kongo (3. Runde) Gesamtprognose und Ziel • Beschreibung: Physisch stark, technisch perfekt und diszipliniert.

• Atmosphäre: Das Stadion wird mit kolumbianischen Fans gefüllt sein.

• Prognose: Eine knappe Niederlage. • Beschreibung: Könnte wegen Ronaldo der einfachste Gegner sein.

• Chance: Die Europäer könnten besiegt werden.

• Prognose: Sieg (3 Punkte). • Beschreibung: Ein extrem gefährliches und aggressives Team aufgrund der physischen Kraft.

• Prognose: Ein Kompromiss-Unentschieden (1 Punkt). • Gesammelte Punkte: 4 Punkte.

• Ergebnis: Qualifikation für die nächste Runde (Play-offs).

"Das Spiel gegen Kolumbien wird das schwerste sein, aber Portugal können wir schlagen"

Während des Interviews verbarg Odil Ahmedov nicht, dass die schwierigste Prüfung für unsere Nationalmannschaft genau im Debütspiel liegen wird:

"Wir setzen große Hoffnungen darauf, dass unsere Vertreter die Gruppenphase erfolgreich überstehen. Wenn unsere Spieler die Qualifikation für die Play-off-Runde schaffen, wären wir sehr glücklich. In jedem Fall wird diese Weltmeisterschaft eine unschätzbare und riesige Erfahrungsschule für den usbekischen Fußball sein. Meiner persönlichen Meinung nach wird das komplizierteste Spiel für uns das gegen Kolumbien sein. Die Südamerikaner sind ein physisch sehr starkes, diszipliniertes und technisch hochstehendes Team. Zudem werden ihre Fans das Stadion bis auf den letzten Platz füllen. Ehrlich gesagt würde ich mir in diesem Spiel zumindest ein Unentschieden wünschen, aber aufgrund der Aufregung im ersten Spiel könnten wir mit einem knappen Ergebnis scheitern."

Zudem überraschte der UFA-Funktionär viele, als er über die portugiesische Nationalmannschaft sprach, die als Hauptfavorit der Gruppe gilt:

"Meiner Meinung nach wird das einfachste Spiel in der Gruppe das gegen Portugal sein. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Cristiano Ronaldo im Kader des Gegners spielt. Ich glaube, wir sind in der Lage, diese Europäer zu besiegen, und werden dies schaffen. Das letzte Mitglied der Gruppe, DR Kongo, ist athletisch sehr stark. In der Begegnung mit ihnen sollten wir ein Unentschieden erzielen. Somit prognostiziere ich, dass wir mit insgesamt 4 Punkten aus der Gruppe in die nächste Runde einziehen werden."

Zur Erinnerung: Diese Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den Stadien der drei Gastgeberländer Nordamerikas statt — USA, Kanada und Mexiko. Wir wünschen unserer Nationalmannschaft große Erfolge bei diesem historischen Schritt!

Abschließende Worte der Zamin-Sportkommentatoren: In den Gedanken des ehemaligen Nationalkapitäns Odil Ahmedov vereinen sich sowohl die reale Wahrheit als auch das grenzenlose Vertrauen in unser Team. Die unerwarteten Ansichten zu Portugal werden unseren Jungs sicherlich zusätzliche Motivation geben. Morgen früh versammeln wir uns vor dem Fernseher und unterstützen gemeinsam die erste Mannschaft unseres Vaterlandes!

Verfolgen Sie das WM 2026 Tagebuch, die neuesten exklusiven Nachrichten und heißen Analysen der usbekischen Nationalmannschaft aus Mexiko immer auf den Seiten von Zamin!