Usbekische Fans stoßen auf Hindernisse bei der Beantragung von US-Visa

Während die historisch größte FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf den nordamerikanischen Spielfeldern in vollem Gange ist, gibt es für usbekische Fans einige enttäuschende Nachrichten. Während unsere gesamte Nation sehnsüchtig auf das Debüt unserer Nationalmannschaft wartet, sind viele Landsleute, die über den Ozean reisen wollten, um die „Weißen Wölfe“ direkt im Stadion zu unterstützen, auf unerwartete Probleme gestoßen. Das weltbekannte BBC berichtete unter Berufung auf zuverlässige Quellen, dass Usbekistan zu den 11 Ländern mit den höchsten Ablehnungsquoten für US-Visa vor Beginn der Weltmeisterschaft gehört.

Die Analyse offizieller und öffentlicher Daten des US-Außenministeriums zeigt, dass die Ablehnungsquote für B1/B2-Visa, die für Reisen, Geschäftsreisen und Fußballfans unerlässlich sind, die 50-Prozent-Marke überschritten hat.

Jeder zweite usbekische Fan erhielt kein Visum

Den aktuellen Statistiken zufolge liegt die Ablehnungsquote für US-Visa für Bürger unseres Landes bei 52–53 Prozent. Klarer ausgedrückt: Jeder zweite usbekische Fußballfan, der ein Visum beantragt hat, um unsere geliebte Nationalmannschaft in den US-Stadien anzufeuern, hat das Konsulatsgespräch nicht bestanden und die Möglichkeit verloren, über den Ozean zu reisen.

Es stellt sich heraus, dass neben Usbekistan noch 10 weitere Länder auf dieser „schwarzen Liste“ stehen, bei denen die Ablehnungsquote für Visa über 40 Prozent liegt. Interessanterweise haben sich alle diese Länder für die Endrunde der historischen Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften qualifiziert. Die schwierigste Situation für Fans ist im Senegal zu beobachten – dort liegt die Ablehnungsquote bei über 70 Prozent. Auch Bürger aus Ghana und der Demokratischen Republik Kongo, die in der gleichen Gruppe wie unsere Mannschaft sind, stehen vor großen Schwierigkeiten bei den US-Botschaften.

Weltrekord beim Ticketverkauf für die WM aufgestellt!

Obwohl die Situation mit den US-Visa kompliziert ist, kann dieser Faktor die enorme Begeisterung rund um den usbekischen Fußball nicht dämpfen. Es sei daran erinnert, dass sich die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die Endrunde einer Weltmeisterschaft qualifiziert hat und damit zum einzigen Stolz der gesamten zentralasiatischen Region bei diesem Turnier geworden ist.

Laut Auslosung werden unsere Vertreter in Gruppe K in entscheidenden Duellen gegen Portugal, Kolumbien und die DR Kongo antreten. Unsere Nationalmannschaft beginnt ihr erstes historisches Spiel am 18. Juni um 07:00 Uhr morgens (Taschkent-Zeit) im legendären Estadio Azteca in Mexiko-Stadt gegen ein starkes Kolumbien.

Historischer Einblick: Das Erfreulichste und Herzbewegendste ist, dass genau dieses Aufeinandertreffen zwischen Usbekistan und Kolumbien offiziell als das Spiel mit den meisten verkauften Tickets bei der aktuellen Weltmeisterschaft registriert wurde und den absoluten Rekord des Turniers gebrochen hat! Die Menschen auf der ganzen Welt und lokale Fans zeigen großes Interesse an der Leistung unserer Jungs.

Millionen unserer treuen Fans, die zu Hause geblieben sind, weil sie kein Visum bekommen konnten, werden vor ihren Bildschirmen beten und unsere Nationalvertreter geistig unterstützen. Auf geht's, Usbekistan!

Verfolgen Sie unser historisches Debüt bei der WM 2026, die rekordverdächtige Atmosphäre in Mexiko, die Auftritte unserer Mannschaft und die exklusivsten Sportnachrichten mit uns auf den Zamin-Seiten!