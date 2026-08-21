Aleksey Batrakov Wechselt Zu Galatasaray: Transfersumme Bekannt

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Aleksey Batrakov Wechselt Zu Galatasaray: Transfersumme Bekannt

Mittelfeldspieler von Lokomotive Moskau Aleksey Batrakov setzt seine Karriere in der türkischen Süper Lig fort. Der 21-jährige russische Nationalspieler wird einen Vertrag mit Galatasaray unterschreiben.

Die Parteien gaben offiziell bekannt, dass sie eine Einigung über den Transfer des Spielers erzielt haben.

Berichten zufolge erhält Lokomotive für Batrakov 25 Millionen Euro . Die Summe wird über zwei Jahre gezahlt. Außerdem sieht die Vereinbarung 4 Millionen Euro an Boni vor.

Batrakovs Jahresgehalt bei Galatasaray einschließlich Boni soll mehr als 4 Millionen Euro betragen .

Im Vertrag ist außerdem eine Ausstiegsklausel über 55 Millionen Euro für einen Wechsel des Spielers zu anderen europäischen Klubs festgelegt.

Zur Einordnung: Batrakov hat in dieser Saison in der russischen Premier Liga vier Spiele bestritten und dabei ein Tor und eine Vorlage verbucht.

GalatasarayLokomotive MoskauAleksey BatrakovTürkische Süper LigTransfersumme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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