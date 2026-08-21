Arsenals Trainer Mikel Arteta gibt Update zu Bruno Guimarães’ Verletzung

Arsenals Trainer Mikel Arteta hat beunruhigende Nachrichten zum Fitnesszustand von Bruno Guimarães, einem der großen Sommertransfers des Klubs, bekannt gegeben. Laut ixbt.com ist der brasilianische Mittelfeldspieler, der für 75 Millionen Pfund von Newcastle kam, für das bevorstehende Spiel der Mannschaft fraglich. Die Situation sorgt bei den Fans des Londoner Klubs bereits zum Saisonstart für große Besorgnis. Goal.com berichtet .

Der Brasilianer gab am vergangenen Sonntag beim 3:0-Supercup-Sieg gegen Manchester City sein Debüt für Arsenal. Doch nachdem er sich während der Partie verletzt hatte, war sein Debüt vorzeitig beendet. Auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel am Freitag äußerte sich Mikel Arteta zum Zustand des 28-jährigen Mittelfeldspielers.

Der spanische Trainer betonte zwar, dass die Genesung des Spielers positiv verlaufe, erklärte jedoch, dass er noch keine definitive Aussage über dessen Einsatz machen könne. Arteta sagte auf der Pressekonferenz: "Wir werden sehen, wie es ihm geht. Er macht gute Fortschritte, aber wir warten bis morgen ab."

Schlüsselspieler kehren zurück, defensive Probleme bleiben

Trotz der Ungewissheit rund um Guimarães gab es auch positive Nachrichten für die Mannschaft. Besonders die Rückkehr von Bukayo Saka und Declan Rice ins Training erfreute das Trainerteam. Wegen ihrer längeren Teilnahme mit der englischen Nationalmannschaft an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hatten sie zusätzlichen Urlaub erhalten. Obwohl sie später als ihre Teamkollegen am Trainingszentrum von Sobha Realty eingetroffen waren, bestätigte Mikel Arteta ihre Einsatzbereitschaft.

Arteta erklärte kurz: "Ja, sie sind einsatzbereit." Ihre Rückkehr wird die Probleme im zentralen Mittelfeld etwas entschärfen. Vor dem Hintergrund der Situation um Guimarães ist ihre Verfügbarkeit eine große Verstärkung für die Mannschaft. Rice und Saka spielten in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle dabei, dass Arsenal nach zwei Jahrzehnten wieder den Premier-League-Titel gewann.

Aktivität auf dem Transfermarkt und Verstärkung des Kaders

Dennoch bleiben die Verletzungen in der Abwehr ein Sorgenkind des Trainers. Jurrien Timber fällt wegen einer Knieverletzung, die er sich vor der Weltmeisterschaft zugezogen hat, weiterhin aus und steht zusammen mit William Saliba auf der Liste der Langzeitverletzten. Zu Timbers Genesungszeit sagte Arteta, dass der Verteidiger noch nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sei und noch einige Wochen benötigen werde.

Der Mangel an Optionen in der Abwehr zwingt den Klub zu Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Medienberichten zufolge hat Arsenal mit Aston Villa eine Einigung über die Verpflichtung von Ezri Konsa für 51 Millionen Pfund erzielt. Mikel Arteta bestätigte, dass bis zum Ende des Transferfensters am 1. September weiter an einer Verstärkung des Kaders gearbeitet werde und der Klub auf dem Markt sehr aktiv sei.