Arsenal-Stürmer Viktor Gyokeres hat sich erstmals zu den Transfergerüchten und Berichten über einen möglichen Wechsel zu Atletico Madrid geäußert. Obwohl der schwedische Fußballer in der letzten Saison mit dem Team die Meisterschaft gewann, mehren sich die Berichte, dass Mikel Arteta ihn verkaufen könnte, um die Offensive zu verstärken. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt die Quelle an.

Nach Informationen von Goal.com plant die Arsenal-Führung, Gyokeres als Tauschobjekt zu nutzen, um den Atletico-Madrid-Star Julian Alvarez zu verpflichten. Dies stellt die Zukunft des schwedischen Forward im Emirates Stadium infrage. Der Spieler, der mit großen Erwartungen von Sporting CP kam, musste einen Teil der letzten Saison im Schatten von Kai Havertz verbringen.

Gyokeres' Position zum Transfer

Viktor Gyokeres, der derzeit im schwedischen Nationalteam ist, betonte bei der Beantwortung von Fragen zu seiner Zukunft, dass er im Londoner Club glücklich sei. "Das Interesse anderer Vereine ist natürlich schmeichelhaft, aber ich fühle mich bei Arsenal sehr wohl. Nach der großartigen Saison, die wir hinter uns haben, habe ich nur positive Gefühle", bemerkte der Stürmer.

Dennoch wünscht sich Mikel Arteta mehr Vielseitigkeit in der Offensive. Obwohl Gyokeres in allen Wettbewerben 21 Tore erzielte, konnte er in der physisch geprägten Umgebung der Premier League nicht die gleiche Konstanz zeigen wie in Portugal. Die Verpflichtung von Julian Alvarez wird für Arsenal eine neue taktische Phase einläuten.

Internationales Aufeinandertreffen

Derzeit liegt die gesamte Aufmerksamkeit des Spielers auf der schwedischen Nationalmannschaft unter Graham Potter. Die Skandinavier treffen in den Play-offs der Weltmeisterschaft auf Frankreich. Interessanterweise wird Gyokeres in diesem Spiel seinem Arsenal-Teamkollegen William Saliba, einem der stärksten Verteidiger der Welt, gegenüberstehen.

"Es wird interessant sein, gegen ihn zu spielen. Wir müssen in der Defensive fast perfekte Ordnung halten und die sich bietenden Chancen maximal nutzen", so der schwedische Forward über das kommende Spiel. Sollte Arsenal den Transfer von Julian Alvarez realisieren, wäre dies einer der größten Schritte des Londoner Clubs, um den Titel in der neuen Saison zu verteidigen.