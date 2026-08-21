Eldor Shomurodov, Kapitän und Führungsspieler der usbekischen Nationalmannschaft, steht im Sommer-Transferfenster erneut im Mittelpunkt. Der 31-jährige Stürmer, der in seiner Debütsaison bei Başakşehir mit 22 Toren Torschützenkönig der türkischen Liga wurde, weckt neben dem Interesse von Klubs aus Russland, den USA und Saudi-Arabien auch das der türkischen Spitzenvereine. Trabzonspor, das kürzlich Liverpool-Star Mohamed Salah verpflichtet hat, zieht Shomurodov nun ernsthaft für die Position des Mittelstürmers in Betracht.

Der gescheiterte Transfer von Darwin Núñez und die Option Shomurodov

Trabzonspor wollte ursprünglich Salahs früheren Teamkollegen Darwin Núñez verpflichten. Al-Hilal änderte jedoch in letzter Minute seine Pläne und entschied sich, den uruguayischen Stürmer an Ad Diriyah abzugeben. Daraufhin intensivierte Trabzonspor die Suche nach einem neuen Torjäger.

Laut dem Journalisten Birol Sanjak vom angesehenen türkischen Portal takagazete.com.tr beobachtet der Klub derzeit drei Kandidaten für die Mittelstürmerposition:

"Nachdem der Transfer von Darwin Núñez gescheitert ist, hat Trabzonspor die Suche nach einem neuen Stürmer intensiviert. Die Vereinsführung prüft die Verpflichtung von Spielern wie Eldor Shomurodov, Gabriel Jesus und George Ilenikhena. Das Hauptziel besteht darin, die Offensive neben Mohamed Salah mit einem treffsicheren Torjäger zu verstärken.", — sagte Birol Sanjak.

Vergleich der Top-Kandidaten auf Trabzonspors Shortlist

Spieler Alter / Aktueller Klub Statistik der vergangenen Saison Transfermodell Eldor Shomurodov 31 Jahre, Başakşehir (Usbekistan) 22 Tore in 34 Spielen (Torschützenkönig der Süper Lig) Festverpflichtung (Vollständig an die Liga angepasst) Gabriel Jesus 29 Jahre, Arsenal (Brasilien) Nur 14 Einsätze und 3 Tore in der Premier League Festverpflichtung (nicht in der Startelf) George Ilenikhena 20 Jahre, Al-Ittihad (Nigeria) Strebt eine Rückkehr aus Saudi-Arabien nach Europa an Für einen bestimmten Zeitraum Leihe

Warum ist Eldor Shomurodov die beste Option?

Shomurodov gilt als der einzige Spieler dieses Trios, der vollständig an die Bedingungen der türkischen Süper Lig angepasst ist und konstant starke Leistungen zeigen kann. In der vergangenen Saison absolvierte er für Başakşehir alle 34 Ligaspiele und traf gegen alle türkischen Klubs außer Fenerbahçe, Göztepe und Kayserispor.

Das türkische Sommer-Transferfenster ist bis zum 4. September geöffnet und Trabzonspor wird intensive Verhandlungen führen, um den Transfer des Stürmers bis dahin abzuschließen.

Glaubt ihr, dass Eldor Shomurodov gemeinsam mit Mohamed Salah die Farben von Trabzonspor verteidigen und in der kommenden Saison den Titel des türkischen Torschützenkönigs behalten kann?

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