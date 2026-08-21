Warum die Erklärungen der La-Liga-Schiedsrichter im Santiago Bernabéu nicht zum Einsatz kommen

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Warum die Erklärungen der La-Liga-Schiedsrichter im Santiago Bernabéu nicht zum Einsatz kommen

In der neuen Saison der spanischen La Liga wurde die Praxis eingeführt, dass Schiedsrichter ihre Entscheidungen bei strittigen Situationen direkt im Fernsehen erklären. Die Initiative soll den Fans mehr Transparenz und Klarheit bei umstrittenen Szenen während der Spiele bieten. Das Santiago Bernabéu, das Heimstadion von Real Madrid, bleibt jedoch als einzige Arena von dieser Regel ausgenommen. Goal.com berichtet .

Nach Angaben von Goal.com hängt diese Einschränkung weder mit der Qualifikation der Schiedsrichter noch mit Sanktionen des Technischen Schiedsrichterausschusses (CTA) zusammen. Der Hauptgrund sind die strengen internen Bestimmungen und technischen Regeln des Klubs, die die Sendezeit innerhalb des Stadions begrenzen. Der Schiedsrichterausschuss betonte, dass für alle Klubs gleiche Bedingungen gelten müssten, und erklärte, dass Schiedsrichter nur in Stadien mit den erforderlichen technischen Möglichkeiten live zugeschaltet würden.

Technische Einschränkungen und Gründe für den Streit

Nach Angaben des Sportmediums sind die strengen Einschränkungen und Probleme bei der Sendezeit im Stadion vor dem Hintergrund bestehender Spannungen zwischen der Führung von Real Madrid und den Organisatoren der La Liga entstanden. Der Königliche Klub vertritt gegenüber der spanischen Fußballführung seit Langem eine harte Position in Bezug auf seine internen kommerziellen und medialen Regelungen. Deshalb kann die in allen anderen Stadien getestete Initiative für mehr Transparenz bei Schiedsrichterentscheidungen ausgerechnet im Santiago Bernabéu nicht umgesetzt werden.

Der Technische Schiedsrichterausschuss erklärte, dass die Regel für alle gleichermaßen gelte und die Schiedsrichter sofort live Erklärungen abgeben würden, sobald der Klub die erforderlichen Bedingungen schaffe. Dass die Parteien in dieser Frage bisher keinen Kompromiss gefunden haben, zieht jedoch die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich.

Vorbereitung auf die Saison und Spiele im Fokus

Real Madrid startet in die neue La-Liga-Saison mit einem Auswärtsspiel gegen Espanyol und kehrt erst danach ins eigene Stadion zurück. Die Heimspiele der Mannschaft, die ohne Erklärungen der Schiedsrichter stattfinden werden, dürften bei jeder strittigen Szene für noch mehr Diskussionen und scharfe Kritik sorgen.

Die Madrilenen wollen bereits in den ersten drei Saisonspielen die maximale Punktzahl holen und im Titelrennen für Konstanz sorgen. Dennoch dürfte die Ausnahme im Santiago Bernabéu während der gesamten Saison im Mittelpunkt bleiben – als weiteres Zeichen der bestehenden Konflikte im spanischen Fußball.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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