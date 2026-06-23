Aston Villa lehnt Angebote unter 100 Millionen Pfund für Morgan Rogers ab

Der Verein Aston Villa aus Birmingham nimmt eine klare Position in Bezug auf seinen jungen Star Morgan Rogers ein. Während die Premier-League-Giganten Arsenal und Chelsea ernsthaftes Interesse an dem Spieler gezeigt haben, hat die Villa-Führung ihre Forderungen zum Transferpreis bekannt gegeben. Die Eigentümer Nassef Sawiris und Wes Edens haben beschlossen, den talentierten Angreifer nicht zu einem niedrigen Preis ziehen zu lassen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut dem Daily Mail fordert Aston Villa für den 23-jährigen Rogers mindestens 100 Millionen Pfund. Basierend auf den aktuellen Marktpreisen betrachtet die Vereinsführung ihren Spieler als einen ihrer wertvollsten Vermögenswerte. Insbesondere die hohen Summen, die andere Vereine für ihre Spieler fordern, haben dazu geführt, dass der Verein aus Birmingham einen so hohen Preis angesetzt hat.

Finanzielle Einschränkungen und Transferpolitik

Obwohl Aston Villa in der letzten Saison großartige Ergebnisse erzielte und in der Europa League erfolgreich war, hat der Verein Schwierigkeiten, die Financial Fair Play (FFP)-Regeln der UEFA einzuhalten. Gemäß den Vorschriften dürfen Vereine nicht mehr als 70 % ihrer Einnahmen für fußballbezogene Ausgaben verwenden. Für Villa, das zuvor wegen Verstoßes gegen diese Regel zu einer Geldstrafe von 9,5 Millionen Pfund verurteilt wurde, könnte der Verkauf von Morgan Rogers der einzige Weg sein, das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen.

Dennoch beabsichtigt der Verein, seinen Premier-League-Konkurrenten keinerlei "Rabatte" zu gewähren. Rogers bewies in der letzten Saison mit 14 Toren und 12 Vorlagen, wie wichtig er für das Team ist. Das Team von Unai Emery strebt eine würdige Teilnahme an der Champions League an und benötigt zusätzliche Mittel zur Kaderverstärkung.

Unai Emerys Pläne und neue Ziele

Sollte Morgan Rogers den Verein verlassen, zieht Unai Emery mehrere Kandidaten in Betracht, um die Flügeloffensive zu verstärken. Der spanische Trainer zeigt großes Interesse am Spiel seines ehemaligen Arsenal-Schülers Gabriel Martinelli. Das hohe Gehalt des Brasilianers könnte jedoch ein finanzielles Hindernis für Villa darstellen.

Auf der Shortlist des Vereins stehen zudem folgende Spieler:

Harry Wilson – Vertrag mit Fulham beendet und derzeit vereinslos;

Harvey Barnes – Flügelstürmer von Newcastle United;

Ibrahim Mbaye – junges Talent von PSG, dessen Leistungen derzeit bei der Weltmeisterschaft beobachtet werden.

Aston Villa versucht derzeit, sich von erfolglosen Transferausgaben für Spieler wie Evann Guessand und Tammy Abraham sowie der Gehaltslast von Leihspielern zu befreien. Die Verhandlungen über den Transfer von Morgan Rogers werden voraussichtlich eines der spektakulärsten Ereignisse des Sommertransferfensters werden.