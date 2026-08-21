José Mourinho erklärt, warum er Lamine Yamal nicht zu Real Madrid holen würde

Laut Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho wäre er nicht daran interessiert, Barcelonas Star Lamine Yamal zu verpflichten, selbst wenn der Spieler auf den Transfermarkt gesetzt würde. Wie Goal.com berichtet, betonte der portugiesische Trainer, dass der aktuelle Kader im Santiago Bernabéu stark genug sei und keine weiteren Spieler benötige. Goal.com berichtet .

Obwohl Lamine Yamal erst 19 Jahre alt ist, hat er in seiner Karriere bereits dreimal die La Liga gewonnen und ist zudem Europameister und Weltmeister. Nachdem das junge Talent in der vergangenen Saison in 45 Einsätzen an 45 Toren beteiligt war, gilt es als einer der Hauptanwärter auf den Ballon d’Or 2026.

José Mourinhos klare Haltung und Transferpolitik

Auf eine Frage von El Chiringuito erklärte José Mourinho offen, dass er den Barcelona-Spieler nicht in seiner Mannschaft sehen möchte. Dem Trainer zufolge sind große internationale Erfolge in einem so jungen Alter zwar selten, doch der Kader von Real Madrid sei absolut perfekt und er habe volles Vertrauen in seine Spieler.

Mourinhos ruhiges und selbstbewusstes Vorgehen wird auch durch die enormen Investitionen des Klubs im Sommertransferfenster begünstigt. Real Madrid verpflichtete Yan Diomande von RB Leipzig für die Rekordsumme von 140 Millionen Euro. Vinicius Junior entschied sich unterdessen trotz des Interesses von Arsenal, in Madrid zu bleiben.

Yan Diomandes Ankunft und die Lage beim FC Barcelona

Im Gespräch über den Neuzugang betonte Mourinho, dass es schwierig sei, einen schnellen und aggressiven Spieler zu finden, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann. Yan Diomande entspreche genau dem Profil, das die Mannschaft benötige. Gleichzeitig bewertete der portugiesische Trainer die Arbeit von Hansi Flicks Barcelona-Team trotz des harten Wettbewerbs positiv.

José Mourinho räumte ein, dass Hansi Flick, Deco und die Spieler trotz des Wechsels von Robert Lewandowski zu Chicago Fire und Ferran Torres’ Transfer zu Paris Saint-Germain hervorragende Arbeit leisten.