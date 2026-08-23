Usbekische Judokas in den Top 3 der Weltmeisterschaft: 6 Medaillen gewonnen

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Usbekische Judokas in den Top 3 der Weltmeisterschaft: 6 Medaillen gewonnen

Die Einzelwettbewerbe der Junioren-Weltmeisterschaften im Judo in Guayaquil, Ecuador, sind abgeschlossen. Der letzte Tag des Turniers war für das usbekische Nationalteam ein weiterer freudiger Anlass.

Jurabek Eshpulatov, der das Finale erreichte, sicherte sich nach dem entscheidenden Kampf die Silbermedaille.

Damit beendete das usbekische Judo-Nationalteam die Einzelwettbewerbe mit insgesamt 6 Medaillen und belegte einen Platz unter den ersten drei in der Gesamtwertung.

1. Jurabek Eshpulatov erreichte am letzten Tag das Finale

Am letzten Tag des Wettbewerbs stand Jurabek Eshpulatov, der in der Gewichtsklasse bis 90 kg antrat, im Mittelpunkt.

Unser Landsmann erreichte während des Turniers das Finale und beendete die Weltmeisterschaft mit einer Silbermedaille.

Dieses Ergebnis bereicherte die Medaillensammlung der usbekischen Delegation weiter und brachte die Gesamtzahl in den Einzelwettbewerben auf 6.

Die Silbermedaille von Jurabek Eshpulatov war eines der wichtigsten Ergebnisse für das usbekische Team am letzten Tag der Meisterschaft.

2. Usbekistan mit 6 Medaillen in den Top 3

Junge usbekische Judokas gewannen 1 Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen in den Einzelwettbewerben der Weltmeisterschaft.

Medaille

Anzahl

Gold

1

Silber

1

Bronze

4

Gesamt

6

Infolgedessen sicherte sich das usbekische Judo-Nationalteam einen Platz unter den ersten drei in der Gesamtwertung.

Dieser Indikator hat erneut das hohe Potenzial des Landes im Junioren-Judo unter Beweis gestellt.

3. Alle unsere Landsleute, die bei der Weltmeisterschaft Medaillen gewonnen haben

Die Athleten, die Medaillen für das usbekische Nationalteam holten, sind:

Goldmedaille:

  • 40 kg — Iroda Sirojiddinova

Silbermedaille:

  • 90 kg — Jurabek Eshpulatov

Bronzemedaillen:

  • 55 kg — Bobur Yusupov

  • 73 kg — Behruzbek Usmonov

  • 44 kg — Alina Kolyucheva

  • 48 kg — Charos Hikmatova

Somit wurden sechs junge usbekische Judokas Preisträger bei der Weltmeisterschaft.

4. Der Wettbewerb ist noch nicht ganz beendet

Obwohl die Einzelwettbewerbe beendet sind, geht das Programm der Weltmeisterschaft in Guayaquil weiter.

Heute finden die Mixed-Team-Wettbewerbe statt. Das bedeutet, dass das usbekische Nationalteam weiterhin die Möglichkeit hat, seine Medaillenzahl zu erhöhen.

Bei Teamwettbewerben sind der Zusammenhalt und die allgemeine Vorbereitung der Athleten von entscheidender Bedeutung.

Das wichtigste Fazit aus Ecuador — Eine neue Generation wächst in Usbekistan heran

Die Einzelwettbewerbe der Weltmeisterschaft in Guayaquil endeten mit einem wichtigen Ergebnis für den usbekischen Judosport: 1 Gold, 1 Silber und 4 Bronze — insgesamt 6 Medaillen.

Am wichtigsten ist, dass dieses Ergebnis kein Zufallserfolg ist. Der Erfolg von sechs Athleten in verschiedenen Gewichtsklassen zeigt, dass die neue Generation des usbekischen Judos ihr Potenzial auf internationaler Bühne unter Beweis stellt.

Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die Mixed-Team-Wettbewerbe. Ob die jungen usbekischen Judokas ihren erfolgreichen Auftritt in Ecuador mit einer weiteren Medaille fortsetzen können, wird sich heute zeigen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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