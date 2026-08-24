Sieg reicht nicht aus: Flick benennt offen das Hauptmanko von Barcelona

Der katalanische Barcelona Klub startete mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen Elche in die neue La-Liga-Saison. Doppelpacks von Raphinha und Fermín López, ein Treffer des Neuzugangs Adeyemi sowie Gordons effektive Aktionen sicherten den Katalanen souveräne 3 Punkte.

Doch trotz des hohen Ergebnisses auf der Anzeigetafel betonte der deutsche Cheftrainer der „Blaugrana“, Hans-Dieter Flick auf der Pressekonferenz, dass er mit der Leistung seiner Schützlinge nicht vollends zufrieden sei und es noch Bereiche gebe, in denen sich die Mannschaft verbessern müsse.

„Wir hätten den Ball in der zweiten Halbzeit besser kontrollieren müssen“

Neben dem positiven Ergebnis äußerte der Experte auch Kritik am Ballbesitzspiel:

„Ich wollte, dass wir das Spiel mehr kontrollieren, aber Elche hat das auch gut gemacht. Besonders in der zweiten Halbzeit hätten wir mehr Ballbesitz gebraucht. Dennoch haben wir fünf Tore erzielt und zu null gespielt. Der Spielstil, den unsere Mannschaft gewählt hat, gefällt mir.“, sagte Flick.

Der deutsche Trainer sprach zudem über die Team-Balance und fügte hinzu, dass die positiven Entwicklungen aus dem Training auch in Pflichtspielen konstant fortgesetzt werden müssen:

Forderung nach Geschlossenheit: „Ich sehe viele positive Aspekte im Training, genau das will ich. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung als geschlossene Einheit agieren.“.

Nächster Test: Das Spitzenspiel gegen Athletic Bilbao

Die Katalanen stehen vor einer ernsthaften Prüfung:

Datum und Uhrzeit des Spiels: In der Nacht vom 27. auf den 28. August empfängt Barcelona den renommierten baskischen Klub Athletic Bilbao im eigenen Stadion;

Anstoßzeit: Die Partie beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Flicks Schützlinge wollen ihre Siegesserie auch im ersten Heimspiel fortsetzen.