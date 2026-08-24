Sieg reicht nicht aus: Flick benennt offen das Hauptmanko von Barcelona

·90·Sport
Sieg reicht nicht aus: Flick benennt offen das Hauptmanko von Barcelona

Der katalanische Barcelona Klub startete mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen Elche in die neue La-Liga-Saison. Doppelpacks von Raphinha und Fermín López, ein Treffer des Neuzugangs Adeyemi sowie Gordons effektive Aktionen sicherten den Katalanen souveräne 3 Punkte.

Doch trotz des hohen Ergebnisses auf der Anzeigetafel betonte der deutsche Cheftrainer der „Blaugrana“, Hans-Dieter Flick auf der Pressekonferenz, dass er mit der Leistung seiner Schützlinge nicht vollends zufrieden sei und es noch Bereiche gebe, in denen sich die Mannschaft verbessern müsse.

„Wir hätten den Ball in der zweiten Halbzeit besser kontrollieren müssen“

Neben dem positiven Ergebnis äußerte der Experte auch Kritik am Ballbesitzspiel:

„Ich wollte, dass wir das Spiel mehr kontrollieren, aber Elche hat das auch gut gemacht. Besonders in der zweiten Halbzeit hätten wir mehr Ballbesitz gebraucht. Dennoch haben wir fünf Tore erzielt und zu null gespielt. Der Spielstil, den unsere Mannschaft gewählt hat, gefällt mir.“, sagte Flick.

Der deutsche Trainer sprach zudem über die Team-Balance und fügte hinzu, dass die positiven Entwicklungen aus dem Training auch in Pflichtspielen konstant fortgesetzt werden müssen:

  • Forderung nach Geschlossenheit: „Ich sehe viele positive Aspekte im Training, genau das will ich. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung als geschlossene Einheit agieren.“.

Nächster Test: Das Spitzenspiel gegen Athletic Bilbao

Die Katalanen stehen vor einer ernsthaften Prüfung:

  • Datum und Uhrzeit des Spiels: In der Nacht vom 27. auf den 28. August empfängt Barcelona den renommierten baskischen Klub Athletic Bilbao im eigenen Stadion;

  • Anstoßzeit: Die Partie beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Flicks Schützlinge wollen ihre Siegesserie auch im ersten Heimspiel fortsetzen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:3620 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-ArabienHeute, 09:20Großer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenGroßer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenHeute, 09:13„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-Derby„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-DerbyHeute, 08:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane