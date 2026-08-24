Veränderung bei Pakhtakor: Ortiqxo‘jayev könnte den Verein verlassen

Der Geschäftsmann Jahongir Ortiqxo‘jayev hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Verein Pakhtakor zu beenden. Dies berichtete Alisher Nikimbayev auf seinem Telegram-Kanal unter Berufung auf Informationen von Vereinsmitarbeitern.

Laut den Mitarbeitern des Vereins wurde ihnen diese Entscheidung heute, am 24. August, mitgeteilt. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über die Gründe der Entscheidung oder darüber, welche Veränderungen im Vereinsmanagement folgen werden.

Laut Alisher Nikimbayev war der Abschied von Jahongir Ortiqxo‘jayev bei Pakhtakor ein erwartetes Ereignis. Es wurde jedoch nicht damit gerechnet, dass dieser Prozess in so kurzer Zeit stattfinden würde.

Derzeit sind die weiteren Pläne von Pakhtakor unbekannt. Das Team hat noch etwa drei Wochen Zeit bis zu seinem ersten Spiel in der Elite Champions League.