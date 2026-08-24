Großer Fußball in Fergana: Usbekistan trifft auf den Iran

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Großer Fußball in Fergana: Usbekistan trifft auf den Iran

Die usbekische Fußballnationalmannschaft bestreitet ihr nächstes internationales Freundschaftsspiel gegen einen der starken Gegner – die iranische Nationalmannschaft. Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes (UFA) mitteilte, findet diese spannende Begegnung 24. September 2026 in der Stadt Fergana im Istiklol-Stadion statt.

Vorbereitungsplan für den Asien-Cup 2027

Die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung des berühmten italienischen Experten Fabio Cannavaro bereitet sich intensiv auf den Asien-Cup 2027 vor, der in Saudi-Arabien stattfindet. Nach dem Spiel gegen den Iran plant unsere Nationalmannschaft einen weiteren ernsthaften Test – ein Freundschaftsspiel 6. Oktober gegen die südkoreanische Nationalmannschaft.

Usbekistan gegen Iran: Spiel und Teamstatistiken

Indikator

Usbekistan

Iran

Datum und Ort des Spiels

24. September 2026, Fergana (Istiklol-Stadion)

Cheftrainer

Fabio Cannavaro (Italien)

Letztes direktes Duell (November 2025)

0:0 (Elfmeterschießen 4:3 Sieg)

0:0 (Niederlage im Elfmeterschießen)

Ergebnis der WM 2026

4. Platz in Gruppe K (Kolumbien 1:3, Portugal 0:5, DR Kongo 1:3)

3. Platz in Gruppe G (Neuseeland 2:2, Belgien 0:0, Ägypten 1:1)

Nächster geplanter Gegner

Südkorea (6. Oktober)

Direkter Vergleich und Eindrücke der WM 2026

Usbekistan und der Iran trafen zuletzt im November 2025 bei einem internationalen Turnier in den VAE aufeinander. Damals endete die reguläre Spielzeit mit einem 0:0-Unentschieden, und die Usbeken gewannen das Elfmeterschießen mit 4:3. Es ist erwähnenswert, dass in diesem Spiel Manchester City-Verteidiger Abdukodir Khusanov vom Platz gestellt wurde und unsere Mannschaft das Spiel in Unterzahl beendete.

Bei der WM 2026 in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) schafften es beide Teams nicht in die K.-o.-Runde: Der Iran belegte mit drei Unentschieden den 3. Platz in seiner Gruppe, während Usbekistan mit drei Niederlagen auf dem 4. Platz blieb. Nun starten beide Teams mit neuer Energie in einen neuen Zyklus und die Kontinentalmeisterschaft.

Glauben Sie, dass die usbekische Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro in Fergana einen souveränen Sieg gegen den Iran erringen kann, und welche Veränderungen erwarten Sie im Spiel unserer Mannschaft?

Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie die Nachricht über dieses wichtige Spiel mit anderen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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