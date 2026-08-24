Jahongir Vohidov gewinnt internationales Turnier in Abu Dhabi

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Jahongir Vohidov gewinnt internationales Turnier in Abu Dhabi

Das traditionelle und prestigeträchtige 32. Abu Dhabi International Chess Festival , das vom 15. bis 24. August in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate stattfand, endete mit einem glänzenden Sieg des usbekischen Großmeisters.

Meisterschaftsergebnis von Jahongir Vohidov

Der internationale Großmeister, der Usbekistan bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb würdig vertrat, Jahongir Vohidov sammelte in 9 Runden 7 Punkte, belegte als alleiniger Spitzenreiter den 1. Platz und sicherte sich den Hauptpreis. Nach dieser erfolgreichen Teilnahme erreichte das Turnier-Rating unseres Großmeisters 2508.

32. Abu Dhabi International Chess Festival: Usbekische Teilnehmer Teilnahme

Leistung

Details und Ergebnisse

Wettbewerb

32. Abu Dhabi International Chess Festival

Datum und Ort

15.–24. August 2026, Abu Dhabi, VAE

Turniersieger (1. Platz)

Jahongir Vohidov (7 Punkte / 9 Runden)

Turnier-Rating des Siegers

2508

Ein weiterer Vertreter

Muhammadzohid Suyarov — 5 Punkte (32. Platz)

Status des Wettbewerbs

Großes internationales offenes Schachfestival

Teilnahme von Muhammadzohid Suyarov

Ein weiterer talentierter usbekischer Schachspieler, der am Turnier teilnahm, Muhammadzohid Suyarov, kämpfte ebenfalls tapfer gegen starke Gegner, sammelte in 9 Runden 5 Punkte und beendete das internationale Turnier auf dem 32. Platz.

Dieser Sieg beweist einmal mehr das beständige und hohe Potenzial der usbekischen Schachschule auf der Weltbühne.

Was glauben Sie, wie sich diese aufeinanderfolgenden Erfolge der usbekischen Großmeister bei internationalen Turnieren auf die bevorstehende Schacholympiade auswirken werden?

Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese großartige Nachricht mit allen Schachfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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