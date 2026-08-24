„Hand Gottes“: Der Ball von Maradonas berühmtem Tor für 3,35 Millionen Dollar versteigert

Der Ball, der einen der berühmtesten und umstrittensten Momente der Fußballgeschichte miterlebte, hat bei einer Auktion von Heritage Auctions seinen Käufer gefunden. GOAL berichtet, dass der Ball, mit dem der legendäre argentinische Star, der verstorbene Diego Maradona, bei der Weltmeisterschaft 1986 das als „Hand Gottes“ bekannte Tor gegen England erzielte, für 3,35 Millionen Dollar verkauft wurde.

Auktionsverlauf und erwarteter Erlös

Der Ball, der im historischen Viertelfinale der WM 1986 (Argentinien 2:1 England) verwendet wurde, kam am 22. August unter den Hammer. Der Startpreis lag bei 2,5 Millionen Dollar, wobei die Organisatoren für das historische Los mit bis zu 10 Millionen Dollar gerechnet hatten. Der endgültige Preis blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und blieb bei 3,35 Millionen Dollar stehen.

Maradonas Vermächtnis und der Wert historischer Artefakte

Kennzahlen Details und Preise Historisches Ereignis WM-Viertelfinale 1986: Argentinien — England (2:1) Name des Loses Offizieller Spielball von Maradonas Handtor und dem „Tor des Jahrhunderts“ Auktionshaus Heritage Auctions Startpreis 2,5 Millionen Dollar Erwarteter Preis Bis zu 10 Millionen Dollar Endgültiger Verkaufspreis 3,35 Millionen Dollar Maradonas Trikot (im Jahr 2022) 9,3 Millionen Dollar (Rekordwert)

Preisunterschied zwischen Trikot und Ball

Es ist erwähnenswert, dass das Trikot der Nationalmannschaft, das Diego Maradona in diesem Spiel trug, im Jahr 2022 versteigert wurde und für einen Rekordwert von 9,3 Millionen Dollar verkauft wurde. Der Ball aus demselben Spiel wurde fast dreimal niedriger bewertet als das Trikot.

Dieser Ball ist ein symbolisches Objekt, das zwei der berühmtesten Ereignisse der Fußballgeschichte umfasst: Maradonas umstrittenes Handtor und das „Tor des Jahrhunderts“, bei dem er die gesamte englische Abwehr ausdribbelte.

Finden Sie es gerechtfertigt, Millionen von Dollar für solch einzigartige und symbolträchtige Gegenstände der Fußballgeschichte zu zahlen, und was sollte das wertvollste Exponat der Sportgeschichte sein?

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