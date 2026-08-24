Wie reagierte McGregor auf Holloways Spott, er sei „alt“

Nach einem harten Aufeinandertreffen im UFC-Oktagon hat sich die Rivalität zwischen Conor McGregor und Max Holloway in den sozialen Medien weiter verschärft. Während der irische Star, der sich in den ersten Sekunden seines Kampfes eine schwere Knieverletzung zuzog, nach einer erfolgreichen Operation seine Rückkehr ins Oktagon vorbereitet, goss eine scharfe Aussage von Holloway Öl ins Feuer.

In einem Video im Internet hatte Max Holloway Conor offen verspottet und ihm Langsamkeit und Alter vorgeworfen.

«Er sah sehr langsam und alt aus»: Holloways Angriff

In einem Interview erinnerte sich der amerikanische Kämpfer an McGregors Aussagen vor dem Kampf und kritisierte ihn scharf:

«Er sprach davon, eine 'Generation zu verprügeln', aber dieser Typ ist einfach nur wahnhaft. Er wirkte auf mich unbeweglich. Er war sehr langsam und sah ziemlich alt aus. Wenn irgendjemand plante, dort jemanden zu zerstören, dann war er das definitiv nicht», sagte Holloway.

Conors ungewöhnliche Antwort: Analyse durch Künstliche Intelligenz

Diese Worte trafen den irischen Kämpfer schwer, und er griff auf moderne Technologie zurück, um zu antworten. McGregor bat eine Künstliche Intelligenz (KI), das Aussehen beider Kämpfer anhand von Fotos vom Kampftag zu vergleichen:

KI-Fazit: Die Künstliche Intelligenz bestätigte, dass Holloways Gesicht deutlich gezeichneter wirkte, mit tiefen Falten um die Augen und rauerer Haut, was ihn älter aussehen ließ, während Conor trotz seines dichten Bartes deutlich gepflegter und frischer wirkte;

McGregors Konter: «Der Typ, der in der UFC-Geschichte die meisten Schläge eingesteckt hat, sollte solche Sprüche nicht klopfen. Was ist nur mit ihm los?», kommentierte Conor.

Trilogie nach einem Jahr: Ist der dritte Kampf unvermeidlich?

McGregor, der eine schwere Knieoperation hinter sich hat, bestätigte offiziell, dass er in einem Jahr ins Oktagon zurückkehren wird, um die Trilogie mit seinem amerikanischen Rivalen zu vervollständigen.

Max Holloway signalisierte ebenfalls seine Bereitschaft für diese Herausforderung und erklärte, dass er für einen dritten Kampf gegen Conor sowie für Kämpfe um UFC-Meisterschaftsgürtel im Leicht- oder Weltergewicht bereit sei.