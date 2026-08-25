5-Tore-Thriller: Chelsea siegt bei Fulham

Der erste Spieltag der neuen Premier-League-Saison endete mit einem echten London-Derby. Im Craven Cottage feierte Chelsea einen hart erkämpften 3:2-Comeback-Sieg gegen Fulham in einer intensiven Partie.

In einem Spiel, das zu einem wahren Torfestival für die Fans wurde, feierten die Neuzugänge beider Teams ihr Debüt mit glanzvollen Treffern.

Tor in der 1. Minute und das Palmer-Pedro-Duo

Die Partie begann für die Gäste sehr früh:

Ein Blitzstart-Tor in der 1. Minute: In den ersten Sekunden des Spiels erzielte Chelsea-Stürmer Pedro den Führungstreffer;

Die Antwort der Gastgeber: In der 23. Minute glich King für Fulham zum 1:1 aus;

Debüttor und Palmers Magie: In der 41. Minute erzielte der Neuzugang der „Aristokraten“, Rogers sein Debüttor, und zu Beginn der zweiten Halbzeit (49. Minute) Cole Palmer erhöhte auf 3:1. Sowohl Palmer als auch Pedro konnten jeweils ein „Tor + Assist“ auf ihrem Konto verbuchen.

Fulhams Kampfgeist und ein spannendes Finale

Die Gastgeber verkürzten in der 54. Minute durch das Debüttor ihres neuen Stürmers Gonçaloauf 2:3 und übten bis in die Schlussminuten Druck aus:

Intensität und Gelbe Karten: Der Schiedsrichter musste im Spielverlauf 5 Gelbe Karten gegen beide Teams verteilen;

3 Punkte für Chelsea: Trotz der brenzligen Situationen in den letzten Minuten verteidigten die „Blues“ souverän und starteten mit wichtigen 3 Punkten in die Saison.

Spielbericht:

PL. 1. Spieltag

Fulham — Chelsea 2:3

24. August. London, Craven Cottage