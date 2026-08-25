Römisches Benefiz: Roma feiert hohen Sieg am 1. Spieltag (Video)
Der erste Spieltag der neuen Serie-A-Saison in Rom endete mit einem wahren Torfestival. Vor heimischer Kulisse besiegte der Hauptstadtclub Roma das renommierte Team aus Florenz, Fiorentina mit einem 4:0-Endstand.
Das Spiel war geprägt vom perfekten Zusammenspiel und der beeindruckenden Effizienz der Offensivreihe der Gastgeber.
Dybalas Assist-Hattrick, Malens Torshow
Das Schicksal der Partie wurde vom Sturmduo der 'Giallorossi' besiegelt:
Malens Benefiz (27., 52., 60. Minute): Der niederländische Stürmer Donyell Malen erzielte 3 Tore gegen den gegnerischen Torhüter David De Gea und sicherte sich den ersten Hattrick des Saisonauftakts;
Dybala — der Spielgestalter: Der argentinische Star Paulo Dybala bereitete alle drei Tore von Malen direkt vor und war einer der besten Akteure auf dem Platz;
Pisillis Schlusspunkt: In der 86. Minute erzielte der eingewechselte talentierte Mittelfeldspieler Pisilli das vierte Tor des Teams und stellte den Endstand her (4:0).
De Gea und die Hilflosigkeit der Florentiner
Die Abwehr von Fiorentina war gegen die schnellen und präzisen Angriffe der Roma völlig überfordert:
Die disziplinierte Defensive der Gastgeber ließ dem Gegner kaum gefährliche Torchancen;
Roma-Torhüter Mile Svilar startete mit einer weißen Weste in die Saison und sicherte dem Team verdiente 3 Punkte.
Spielbericht:
Serie A. 1. Spieltag
Roma — Fiorentina 4:0
24. August. Rom, Stadio Olimpico
Tore: Malen (27., 52., 60.), Pisilli (86.).
Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (Koulierakis, 68.), Lulli, Cristante, Koné (Pisilli, 79.), Wesley, Dybala (El Aynaoui, 79.), Mora (Soulé, 53.), Malen (Castro, 68.).
Fiorentina: De Gea, Dodô, Drăgușin, Ranieri, Mariu (Valdepenas, 80.), N'Dur, Fagioli (Oulai, 62.), Brescianini (Jiménez, 62.), Mastantuono (Kean, 63.), Atta (Mandragora, 74.), Pellegrino.
Gelbe Karten: Fagioli (30.), Hermoso (39.), Koné (49.), Pellegrino (63.).
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