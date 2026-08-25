Urozovs Debüt: Rubin verspielt den Sieg in Kaliningrad!

·86·Sport
Urozovs Debüt: Rubin verspielt den Sieg in Kaliningrad!

Im Rahmen des 5. Spieltags der russischen Premier Liga trat Rubin auswärts bei Baltika an und startete mit einem frühen Tor. Bereits in der 8. Minute brachte der Stürmer aus Kasan Daku sein Team in Führung.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Partie war der Einsatz des talentierten usbekischen Innenverteidigers Jahongir Urozovin der Startelf von Rubin. Unser 21-jähriger Legionär stand bei seinem RPL-Debüt von Beginn an auf dem Platz und agierte bis zum Schlusspfiff stabil ohne Auswechslung.

Drama in den letzten Sekunden: Varatinovs Tor

Die Kasaner schafften es während des gesamten Spiels, die Führung zu halten und gefährliche Angriffe abzuwehren:

  • Nachspielzeit: In der vom Schiedsrichter angezeigten 90.+4 Minute nutzte Baltika-Verteidiger Varatinov ein Durcheinander im Strafraum und stellte den Ausgleich her (1:1);

  • Tabellensituation: Nach diesem Unentschieden bleibt Baltika mit 7 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz, während Rubin mit 6 Punkten auf Rang 8 liegt.

Spielbericht:

RPL. 5. Spieltag

Baltika — Rubin 1:1

24. August. Kaliningrad

  • Tore: Varatinov (90+4) — Daku (8).

  • Baltika: Borisko, Andrade, Gassama, Varatinov, Morozov, Osipov, Kovalyov, Pryakhin, Lisakovich, Fernandes, Jimenez.

  • Rubin: Staver, Lobov, Teslenko, Vujacic, UROZOV, Rozhkov (Ignatyev, 84), Arroyo (Bezrukov, 68), Khodja (Saavedra, 67), Ivu (Jukic, 84), Jukic (Maldonado, 80), Daku.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:3620 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-ArabienHeute, 09:20Großer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenGroßer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenHeute, 09:13„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-Derby„Wir haben mehr verdient“: Arbeloa erklärt die Gründe für die Niederlage im London-DerbyHeute, 08:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane