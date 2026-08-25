Urozovs Debüt: Rubin verspielt den Sieg in Kaliningrad!

Im Rahmen des 5. Spieltags der russischen Premier Liga trat Rubin auswärts bei Baltika an und startete mit einem frühen Tor. Bereits in der 8. Minute brachte der Stürmer aus Kasan Daku sein Team in Führung.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Partie war der Einsatz des talentierten usbekischen Innenverteidigers Jahongir Urozovin der Startelf von Rubin. Unser 21-jähriger Legionär stand bei seinem RPL-Debüt von Beginn an auf dem Platz und agierte bis zum Schlusspfiff stabil ohne Auswechslung.

Drama in den letzten Sekunden: Varatinovs Tor

Die Kasaner schafften es während des gesamten Spiels, die Führung zu halten und gefährliche Angriffe abzuwehren:

Nachspielzeit: In der vom Schiedsrichter angezeigten 90.+4 Minute nutzte Baltika-Verteidiger Varatinov ein Durcheinander im Strafraum und stellte den Ausgleich her (1:1);

Tabellensituation: Nach diesem Unentschieden bleibt Baltika mit 7 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz, während Rubin mit 6 Punkten auf Rang 8 liegt.

Spielbericht:

RPL. 5. Spieltag

Baltika — Rubin 1:1

24. August. Kaliningrad