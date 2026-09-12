Flick gibt Barcelonas Hauptziele für die Saison bekannt: Hält die Serie an?

Der FC Barcelona begeistert seine Fans auch in dieser Saison mit brillantem Offensivfußball und torreichen Ergebnissen. In einer Pressekonferenz äußerte sich Cheftrainer Hansi-Dieter Flick zu den strategischen Zielen des Teams. Während er einräumte, dass der Gewinn der UEFA Champions League der Traum eines jeden Culers ist, betonte der deutsche Taktiker, dass der dritte La-Liga-Titel in Folge eine ebenso wichtige und historische Mission sei. Ein beeindruckender 5:1-Start in der Champions League und eine makellose Bilanz in der heimischen Liga zeigen deutlich, dass Flicks Mannschaft in dieser Saison auf allen Ebenen um das „goldene Triple“ kämpft. Welche Erfolgsformel hat Flick bei den Katalanen entwickelt, was ist der Hauptvorteil der „Blaugrana“ im Titelrennen und wie wird das Auswärtsspiel gegen Levante am 13. September zum Härtetest?

„Die Champions League ist unser Traum, aber La Liga ist ebenso wichtig!“: Flicks Bekenntnis auf der Pressekonferenz

Vor der Presse erläuterte Hansi-Dieter Flick die Stimmung und die Ziele innerhalb der Mannschaft:

„Jeder will die Champions League gewinnen“: „Jeder will die Champions League gewinnen, das ist unser Traum. Aber auch der dritte Meistertitel in Folge ist wichtig“, betonte der Cheftrainer;

Historischer dritter Titel: Die Dominanz in Spanien zu wahren und die Vormachtstellung zu festigen, ist der Hauptindikator für die interne Stabilität von Barca;

„Schritt-für-Schritt-Strategie“: Flick mahnte seine Spieler zur Besonnenheit und warnte vor zu viel Euphorie: „Das wäre ein tolles Ergebnis. Es stehen noch viele Spiele an. Wir gehen Schritt für Schritt vor.“

Ein fulminantes 5:1 in der Champions League und die Tabellenführung in La Liga

BarcelonasTempo zu Saisonbeginn überrascht selbst die kritischsten Experten:

Kantersieg gegen Feyenoord: Im ersten Spiel der diesjährigen UEFA Champions League feierten die Katalanen einen sensationellen 5:1-Heimsieg gegen den niederländischen Spitzenklub Feyenoord;

12 Punkte Maximum in La Liga: In der spanischen Liga hat Flicks Team aus vier Spielen vier Siege geholt und führt die Tabelle souverän an;

Offensivmaschine: Das Team erzielt nicht nur Ergebnisse, sondern kreiert in jedem Spiel zahlreiche Chancen und demonstriert Flicks deutsche Philosophie des hohen Pressings und schnellen Umschaltspiels.

Auswärtsspiel am 13. September: Besteht das Team den Levante-Test?

Der nächste ernste Test für die Katalanen steht auswärts an:

Duell mit Levante: Die Mannschaft von Hansi-Dieter Flick tritt am 13. September auswärts gegen Levante an;

Rotation und Belastungssteuerung: Die harten Champions-League-Partien und der enge Spielplan erfordern eine kluge Rotation durch den Trainerstab;

Das Ziel sind 3 Punkte: Keine Punkte in Auswärtsspielen liegen zu lassen, ist entscheidend, um den Vorsprung auf die Konkurrenz zu halten.

Seit seiner Ankunft in Barcelona hat Hansi-Dieter Flick dem Team neuen Schwung und Disziplin verliehen. Wenn die Katalanen diese Intensität beibehalten, ist es durchaus möglich, dass sie am Ende der Saison nicht nur den dritten La-Liga-Titel in Folge, sondern auch den lang ersehnten Champions-League-Pokal gewinnen.

Glauben Sie, dass dieses Barcelona unter Hansi-Dieter Flick in dieser Saison sowohl die Meisterschaft in La Liga als auch die Champions League gewinnen kann? Reicht die körperliche Kraft des Kaders für alle Wettbewerbe? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit allen Fußballfans und Barcelona-Anhängern!