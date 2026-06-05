Graham Potter verteidigt Viktor Gyokeres und Alexander Isak vor Kritik

Der schwedische Nationaltrainer Graham Potter hat auf die Kritik an seinen Star-Stürmern Viktor Gyokeres und Alexander Isak reagiert. Der Experte betonte, dass beide Spieler, obwohl sie in England unterschiedlich bewertet werden, weiterhin Talente der Spitzenklasse sind. Potter erklärte, dass der Beitrag der Stürmer zum Team nicht mit den externen Bewertungen übereinstimme. Laut Goal.com berichtet .

Graham Potter hob insbesondere die Leistung von Viktor Gyokeres hervor. Der Arsenal-Stürmer spielte eine Schlüsselrolle dabei, dass Schweden ein Ticket für die Weltmeisterschaft sicherte. In den Playoff-Spielen gegen Polen während der Qualifikation erzielte er vier Tore und sicherte so den Erfolg seiner Mannschaft. Obwohl er mit Arsenal die englische Premier League gewann und das Finale der Champions League erreichte, wird Gyokeres weiterhin von einigen Experten kritisiert.

„Er hat in zwei Spielen vier Tore erzielt und uns zur Weltmeisterschaft geführt; sein Einfluss ist bemerkenswert. Aus der Sicht von Arsenal hat er seine Aufgabe erfüllt, Tore geschossen und mit seinem Team Trophäen gewonnen. Trotz all seiner harten Arbeit wird er immer noch kritisiert. Das ist Teil der Welt, in der wir leben, aber sein Charakter und seine Arbeitsmoral auf dem Platz sind lobenswert“, sagte Potter.

Der Trainer verteidigte auch Alexander Isak, der eine schwierige Saison bei Liverpool durchlebt. Der für 125 Millionen Pfund Sterling verpflichtete Stürmer wurde von Verletzungen und dem Druck hoher Erwartungen beeinflusst. Potter betonte, dass die Qualität des Spielers nicht nachgelassen habe, er sich lediglich noch an die neue Teamumgebung anpassen müsse.

„Manchmal denken wir, dass sich alles von selbst verbessert, wenn ein neuer Spieler kommt. Wir haben gesehen, wozu Alex bei Newcastle fähig ist. Es geht nicht um die Fähigkeiten des Spielers, sondern darum, seinen Platz im System von Liverpool zu finden. Seine Qualität ist vorhanden; er muss nur die richtige Verbindung zum Team herstellen“, fügte der Trainer hinzu.