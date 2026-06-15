Real Madrid, das wahre Aushängeschild des europäischen Fußballs, steht mit seinen hitzigen und sensationellen Ereignissen weiterhin im Mittelpunkt der weltweiten Sportöffentlichkeit. Nach dem Beginn einer neuen Ära im Team sind die Fans sehr daran interessiert, wer der neue Besitzer des Trikots mit der Nummer vier (4) wird, das in der Geschichte des Vereins eine besondere symbolische und heilige Bedeutung hat. Diese berühmte Nummer gehörte zuletzt dem erfahrenen österreichischen Verteidiger David Alaba, dessen Vertrag beim „Königsklub“ ausgelaufen ist. Nun haben Vertreter der neuen Generation in Madrid begonnen, um diese ehrenvolle Nummer zu kämpfen.

Kampf der jungen Talente: Dean Huijsen und Raul Asencio

Wie der bekannte Insider und erfahrene Journalist Miguel Angel Dias berichtet, haben zwei vielversprechende Innenverteidiger des Santiago Bernabéu — Dean Huijsen und Raul Asencio — der Vereinsführung offiziell ihren Wunsch mitgeteilt, unter der Nummer 4 zu spielen.

Insiderinformationen zufolge gilt der junge und talentierte Dean Huijsen derzeit als Hauptkandidat und Favorit für diese berühmte Nummer. Auch der Trainerstab neigt dazu, seine Kandidatur zu unterstützen.

In der folgenden offiziellen Sportanalyse-Tabelle können Sie sich mit der Geschichte der legendären Nummer 4 bei Real Madrid und den jüngsten wichtigen Änderungen im Team vertraut machen:

Heilige Nummer auf dem Trikot Letzter Besitzer (Vertrag ausgelaufen) Ehemalige legendäre Besitzer der Nummer Aktueller Hauptkandidat Neuer Cheftrainer des Teams Ersetzter ehemaliger Trainer Nummer 4

(Heiliges Trikot) David Alaba

(Österreichischer Star) • Sergio Ramos

• Fernando Hierro Dean Huijsen

(Talentierter Verteidiger) Jose Mourinho

(Nach einer 13-jährigen Pause) Alvaro Arbeloa

Großes Erbe der Legenden und die Rückkehr von Mourinho

Es ist anzumerken, dass die Nummer 4 für den Madrider Riesen nicht nur eine einfache Nummer ist, sondern ein Symbol für wahre Führung und Können. Vor David Alaba haben legendäre Spieler wie der ehemalige Kapitän Sergio Ramos, der als wahrer Krieger auf dem Platz galt, und der große Verteidiger Fernando Hierro unter dieser Nummer gespielt und Real Madrid zu zahlreichen Siegen geführt.

Eine weitere gute Nachricht für die Madridistas ist, dass der berühmte und vielseitige Spezialist Jose Mourinho nach einer langen 13-jährigen Pause als Cheftrainer zu seinem geliebten Verein zurückgekehrt ist. Der als „The Special One“ bekannte Trainer hat Alvaro Arbeloa in der Teamleitung ersetzt. Die Fans warten gespannt darauf, dass die jungen Verteidiger unter der Führung von Mourinho in einem neuen Gewand glänzen.

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