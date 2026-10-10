Trent oder Dumfries? Wer besetzt die rechte Außenbahn bei Real Madrid?

Im Rahmen des 8. Spieltags der spanischen La Liga empfängt Real Madrid zu Hause den FC Villarreal. Vor diesem wichtigen Aufeinandertreffen steht der Cheftrainer der „Königlichen“, José Mourinho, vor einer schwierigen taktischen Entscheidung bei der Aufstellung.

The Touchline Laut Informationen der Insider-Quelle hat sich der portugiesische Spezialist noch nicht entschieden, wen er auf der rechten Abwehrseite in die Startelf berufen soll.

Duell zweier Stars um den Stammplatz

Mourinho verfügt über zwei Weltklasse-Außenverteidiger, und die Wahl wird direkt von der Spieltaktik abhängen:

Trent Alexander-Arnold: Der englische Star zeichnet sich durch seine präzisen Flanken, seine Stärke bei Standardsituationen und seine Aktivität im Spielaufbau aus. Wenn Mourinho auf Ballbesitz und Offensive setzt, wird Trent zur ersten Wahl;

Denzel Dumfries: Der niederländische Verteidiger ist bekannt für seine physische Stärke, sein hohes Tempo, seine Zuverlässigkeit in der Defensive und sein aggressives Pressing bei Gegenangriffen. Um die Flügelangriffe von Villarreal zu neutralisieren, gilt Dumfries als der geeignetere Kandidat;

Entscheidung folgt in Kürze: Der Trainerstab wird wenige Stunden vor Spielbeginn den Fitnesszustand der Spieler im letzten Training bewerten und die endgültige Aufstellung bestätigen.

Spielzeit und Bedeutung des Turniers

Dieses Duell im Estadio Santiago Bernabéu ist für Real Madrid im Kampf um die Tabellenspitze von entscheidender Bedeutung:

Spielort: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid;

Anstoßzeit: Heute, am 10. Oktober, nach Ortszeit Taschkent um 23:55 Uhr ;

Gegnerstärke: Villarreal ist traditionell eine erfahrene Mannschaft, die den Madrilenen hartnäckigen Widerstand leistet und bei Kontern gefährlich agiert.

Wird die von José Mourinho gewählte Taktik auf der rechten Seite dem Team die nächsten 3 Punkte einbringen? Die Antwort gibt es heute im nächtlichen Spiel.