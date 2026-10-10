Die FIFA-Länderspielpause ist vorbei, der Vereinsfußball kehrt zurück und die englische Premier League startet direkt mit einem absoluten Spitzenspiel. Der Tabellenführer, der in der neuen Saison noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat, Manchester Cityreist ins unbezwingbare Anfield-Stadion, um sich mit dem langjährigen Rivalen Liverpool unter der Leitung von Andoni Iraola zu messen.

Dieses Duell ist nicht nur das erste Aufeinandertreffen der beiden Trainer mit ihren neuen Mannschaften, sondern auch eine echte Bewährungsprobe für die in finanzielle Turbulenzen geratenen Citizens. Der psychologische Druck auf das Team hat seinen Höhepunkt erreicht, nachdem eine unabhängige Kommission den Verein in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln für schuldig befunden hat.

Finanzkrise und Transfergerüchte um Husanov

In einer Zeit, in der die Zukunft des Vereins ungewiss ist, haben es mehrere europäische Giganten auf die Stars der Citizens abgesehen:

Großes Interesse an Husanov: Der junge usbekische Verteidiger Abdukodir Husanovsteht laut Berichten im Fokus von Chelsea, Aston Villa, Everton und Bournemouth;

Druck auf die Mannschaft: Solche Transfergerüchte ranken sich um fast jeden Leistungsträger von City und hindern die Spieler daran, sich voll auf das Spielfeld zu konzentrieren;

Marescas Rotationsoption: Als vielseitiger Verteidiger könnte Husanov in der Defensivtaktik des Trainers durchaus in die Startelf rücken, doch aufgrund der Stabilität in den letzten Spielen wird er derzeit als wichtigster Joker angesehen, der jede Position in der Abwehr besetzen kann.

Analyse von „City Xtra“: Wie werden die „Citizens“ auflaufen?

Die Experten des renommierten Portals cityxtra.co.uk , das eng über Manchester City berichtet, haben die voraussichtliche Startelf für das Spiel gegen Liverpool zusammengestellt:

Torwart — Gianluigi Donnarumma: Der italienische Schlussmann kehrt nach starken Leistungen in den Länderspielen gegen Frankreich und die Türkei in Topform zurück;

Abwehr — Nunes, Dias, Guehi und Gvardiol: Matheus Nunes hat seine Verletzung auskuriert und kehrt in die Startelf zurück; Kapitän Rúben Dias führt nach vier Siegen mit Portugal die Abwehrzentrale an; Marc Guehi hat sich seit seinem Transfer im Januar zu einer festen Größe in der Defensive entwickelt; Auf der linken Seite agiert Joško Gvardiol, der erfolgreich in die Saison gestartet ist;

Mittelfeld — Anderson, Fernández und Cherki: Elliot Anderson, der nach dem Abgang von Rodri zur Schlüsselfigur wurde, gehört zu den laufstärksten Spielern der Liga und glänzt mit präzisen Pässen; Rekordeinkauf Enzo Fernández kontrolliert das Spielzentrum; Der Franzose Rayan Cherki zeigt mit 6 Toren und 6 Assists in 7 Pflichtspielen eine phänomenale Form;

Angriffstrio — Semenyo, Haaland und Ndiaye: Antoine Semenyo kehrt nach einer leichten Knöchelverletzung zurück (2 Tore, 3 Assists in 5 Spielen); Iliman Ndiaye ersetzt den verletzten Jérémy Doku auf dem Flügel; Im Sturmzentrum steht der Schreckgespenst von Liverpool — der norwegische Torjäger, der in 11 Spielen gegen die „Reds“ 8 Tore erzielt hat, Erling Haaland wird von Beginn an spielen.



Spielbericht und voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City Startelf (voraussichtlich): Donnarumma — Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol — Anderson, Fernández, Cherki — Semenyo, Haaland, Ndiaye.

Bank: Rulli, Lewis, Abdukodir Husanov, Ait-Nouri, O'Riley, Kovačić, Buaddi, Doku, Allan.

Das Duell in Anfield Setzt Manchester City seinen Siegeszug fort oder kann Iraolas Team den finanziell angeschlagenen Meister stoppen? Alle Antworten gibt es am Sonntagabend.