Heute, am 25. November, feiert der ehemalige Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, der bekannte Fußballer Odil Ahmedov, seinen 39. Geburtstag. Er wurde am 25. November 1987 in Namangan geboren.

Odil Ahmedov gilt als einer der Mittelfeldspieler, die in der Geschichte des usbekischen Fußballs einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Während seiner Karriere spielte er für Vereine wie Pakhtakor, die russischen Klubs Anzhi und Krasnodar sowie den chinesischen Verein Shanghai SIPG.

Der Fußballer gab 2007 sein Debüt in der usbekischen Nationalmannschaft. Er bestritt insgesamt 108 Länderspiele und erzielte dabei 21 Tore. Ahmedov wurde 2015 zum Kapitän der Nationalmannschaft ernannt und führte das Team auch beim Asien-Cup 2019 als Spielführer auf das Feld.

Auf Vereinsebene erzielte der Spieler zahlreiche Erfolge und gewann 2018 mit Shanghai SIPG die chinesische Meisterschaft. Zudem wurde er mehrfach als usbekischer Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Im Dezember 2021 gab Odil Ahmedov das Ende seiner Profikarriere bekannt. Seitdem ist er im Bereich des Fußballmanagements tätig.

Wir gratulieren Odil Ahmedov herzlich zu seinem Geburtstag! Wir wünschen ihm beste Gesundheit, ein langes Leben und viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen!