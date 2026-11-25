In der Schweizer Stadt Genf geht das kompromisslose Duell um die Schach-Weltmeisterschaft zwischen dem usbekischen Großmeister Javohir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju weiter.

Ein souveräner Auftritt mit den schwarzen Steinen und das zweite Remis in Folge

Die zweite Partie, die am 25. November um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit begann, dauerte fast zwei Stunden — bis 20:57 Uhr. In diesem Aufeinandertreffen ließ unser Landsmann, der mit den schwarzen Steinen spielte, seinem Gegner keine Chance, und die Kontrahenten einigten sich erneut auf ein Unentschieden.

Zur Erinnerung: Auch in der ersten Partie zwischen den Großmeistern wurde der Weg des Friedens gewählt. Somit bleibt der Gesamtstand nach zwei Runden ausgeglichen — 1:1.