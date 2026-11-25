Kampf um die Weltmeisterschaft: Sindarov spielt auch in der 2. Partie mit Schwarz gegen Gukesh remis
In der Schweizer Stadt Genf geht das kompromisslose Duell um die Schach-Weltmeisterschaft zwischen dem usbekischen Großmeister Javohir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju weiter.
Ein souveräner Auftritt mit den schwarzen Steinen und das zweite Remis in Folge
Die zweite Partie, die am 25. November um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit begann, dauerte fast zwei Stunden — bis 20:57 Uhr. In diesem Aufeinandertreffen ließ unser Landsmann, der mit den schwarzen Steinen spielte, seinem Gegner keine Chance, und die Kontrahenten einigten sich erneut auf ein Unentschieden.
Zur Erinnerung: Auch in der ersten Partie zwischen den Großmeistern wurde der Weg des Friedens gewählt. Somit bleibt der Gesamtstand nach zwei Runden ausgeglichen — 1:1.
Zeitplan und Ergebnisse des Weltmeisterschaftskampfes
Statistiken
Details und Ergebnisse
Begegnung
Javohir Sindarov — Gukesh Dommaraju
Datum und Uhrzeit der 2. Partie
25. November, 19:00 – 20:57 Uhr (Taschkenter Zeit)
Ergebnis der 2. Partie
Remis (Javohir Sindarov spielte mit Schwarz)
Gesamtstand des Matches
1 : 1 (1. und 2. Partie endeten remis)
Nächste 3. Partie
26. November, 19:00 Uhr (Taschkenter Zeit)
Historischer Hintergrund
Zur Information: Der indische Großmeister Gukesh Dommaraju verteidigt zum ersten Mal seinen Weltmeistertitel, den er im Dezember 2024 bei der Weltmeisterschaft in Singapur gewonnen hatte. Der entscheidende Kampf zwischen den beiden jungen Stars wird morgen, am 26. November, mit der 3. Partie fortgesetzt.
Glauben Sie, dass Javohir Sindarov, der mit Schwarz ein souveränes Remis erreicht hat, in der morgigen 3. Partie den Vorteil der weißen Steine nutzen kann, um in Führung zu gehen?
Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese spannenden Nachrichten sofort mit den Fans des usbekischen Schachs!
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