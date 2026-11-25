Archäologen haben in Ägypten Papyrusfragmente entdeckt, die auf ungewöhnliche Rituale vor etwa 3400 Jahren hinweisen. Sie enthalten Spuren von Fluchritualen, die die alten Ägypter gegen Apophis, die riesige Schlange und Erzfeind des Sonnengottes Re, anwandten. Interessanterweise wurden die Papyri nicht nur beschrieben: Sie wurden mit scharfen Gegenständen durchstochen und verbrannt. Dies teilten Forscher der Universität Kopenhagen mit.

Die Funde wurden in der Nähe des Totentempels von Pharao Thutmosis III. in der antiken Stadt Theben, dem heutigen Luxor, gemacht. Archäologen untersuchten eine antike Abfallhalde außerhalb der Nordmauer des Tempels, die etwa 75 Meter lang und 10 bis 20 Meter breit war. Dort wurden etwa 40 kleine Papyrusfragmente gefunden.

Durch die Untersuchung ihres Aussehens, der Inschriften und der Beschädigungsspuren stellten die Forscher fest, dass die Fragmente zu einem im alten Ägypten praktizierten Ritual zur „Besiegung des Apophis“ gehörten.

Warum verfluchten die alten Ägypter die Schlange?

Der ägyptischen Mythologie zufolge war Apophis eine riesige Schlange, die das Symbol für Chaos und Zerstörung darstellte. Legenden besagen, dass sie jede Nacht den Sonnengott Re angriff, während dieser die Unterwelt durchquerte, und versuchte, seinen Weg zu blockieren. Die Ägypter glaubten, dass Res Sieg das tägliche Aufgehen der Sonne sicherstellte.

Aus diesem Grund führten Priester spezielle Rituale durch, die auf die symbolische Vernichtung des Apophis abzielten. Dafür wurden das Bild und der Name der Schlange auf Papyrus übertragen, dann mit einem scharfen Gegenstand durchstochen und das Papier verbrannt. Bei einigen Ritualen wurden die Abbildungen mit Füßen getreten oder Wachsfiguren zerstört.

Wie wurden die Papyri hergestellt?

Einer der Aspekte, der die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich zog, ist, dass die gefundenen Fragmente auf die gleiche Weise hergestellt wurden. Die Bilder und Inschriften darauf wurden mit roter Tinte nur auf einer Seite des Papyrus angebracht. Bei einigen Exemplaren sind auch rechteckige Formen zu sehen, die durch rote Linien getrennt sind.

Die Forscher gehen davon aus, dass diese Markierungen zeigen, dass ein großer Papyrusbogen zunächst in mehrere gleiche Teile geteilt wurde, wobei auf jeden Teil ein separates Bild und eine Inschrift aufgebracht wurden. Später wurde der Bogen in kleine Stücke geschnitten. Das bedeutet, dass die für das Ritual benötigten Gegenstände möglicherweise in großen Mengen gleichzeitig hergestellt wurden.

Die Einstich- und Brandspuren an den gefundenen Exemplaren zeigen, dass die Papyri nicht nur als Schriftstücke oder Bilder aufbewahrt, sondern tatsächlich im Ritual verwendet wurden.

Fluchrituale richteten sich nicht nur gegen die Schlange

Die Forscher betonen, dass die Rituale gegen Apophis später auch für andere Zwecke genutzt wurden. Unter anderem wurden solche symbolischen Handlungen auch gegen Feinde des Pharaos, Rivalen bestimmter Personen, Krankheiten und gefährliche Naturphänomene durchgeführt.

Für die Wissenschaftler liegt die Bedeutung dieses Fundes darin, dass Rituale gegen Apophis bisher hauptsächlich aus antiken schriftlichen Quellen bekannt waren. Die neuen Papyri gelten als einer der ältesten direkten materiellen Belege dafür, dass solche Rituale tatsächlich durchgeführt wurden. Sie liefern neue Erkenntnisse über die religiösen Vorstellungen der alten Ägypter und die magischen Rituale in ihrem täglichen Leben.