Der ehemalige Trainer von FC Barcelona undManchester City, Pep Guardiola, hat den erfahrenen italienischen Experten, der derzeit die brasilianische Nationalmannschaft trainiert, Carlo Ancelottivor der aufkommenden Kritik in Schutz genommen.

„Man braucht Zeit, um in einem Land mit einer anderen Kultur Fuß zu fassen“

In einem Gespräch mit der brasilianischen Fußballlegende Romário lobte Guardiola die Trainerqualitäten von Ancelotti und betonte, dass man ihm Zeit zur Eingewöhnung geben müsse:

„Ancelotti braucht mehr Zeit. Ich habe Carlo oft getroffen und er hat mich schon millionenfach besiegt. Er ist ein wunderbarer Mensch, und ich habe nicht den geringsten Zweifel an seinem Potenzial. Ancelotti kam in ein Land mit einer anderen Kultur. Manchmal braucht man einfach mehr Zeit, um die Prozesse zu etablieren. Ich kann keine Zweifel an ihm hegen. Viele halten Carlo für den besten Experten in der Mannschaftsführung.“ — sagte Pep Guardiola (aus einem Interview mit Romário).

Carlo Ancelottis Arbeit in Brasilien und wichtige Fakten

Statistiken Details und Fakten Trainer Carlo Ancelotti (67 Jahre) Aktuelle Position Brasilianische Nationalmannschaft Cheftrainer Datum der Ernennung Mai 2025 Guardiolas Einschätzung Die Nummer eins in der Mannschaftsführung; Zeit ist notwendig, um sich an das neue Umfeld und die Kultur anzupassen Quelle Interview fürRomário TV

Zur Erinnerung: Der 67-jährige italienische Experte übernahm die „Pentacampeões“ im Mai 2025.

Glauben Sie, dass Pep Guardiola recht hat – kann Carlo Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze führen, wenn man ihm noch etwas Zeit gibt?

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