Die australische Senatorin Fatima Payman nahm mit ihrer sechs Monate alten Tochter auf dem Arm an einer Parlamentssitzung teil. Während ihrer Rede spielten auch andere Senatoren mit dem Baby und sorgten für eine besondere Atmosphäre. Dies berichtete "India Today".

Am 25. November hielt die unabhängige Senatorin für Westaustralien, Fatima Payman, bei einer Sitzung des australischen Senats eine Rede am Rednerpult, während sie ihre Tochter trug. Sie hatte ihr Baby bei der Teilnahme an den parlamentarischen Debatten dabei.

Während der Sitzung interagierte auch Senatorin Lidia Thorpe mit dem Kind und spielte „Guck-guck“. Dieser Moment brachte eine herzliche und fröhliche Note in die offiziellen parlamentarischen Diskussionen.

Das Ereignis verbreitete sich in den sozialen Medien und lenkte erneut die Aufmerksamkeit auf das Thema der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf.

Im australischen Parlament ist es erlaubt, Babys mit in den Sitzungssaal zu nehmen. Senatoren können sich während der Debatten bei Bedarf um ihre Kinder kümmern oder diese stillen.