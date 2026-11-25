Nvidia-Chef Jensen Huang entschuldigt sich nach Skandal bei Mitarbeitern
Eines der weltweit größten Technologieunternehmen, Nvidia CEO Jensen Huang hat sich offiziell bei seinem Team für Verstöße gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens entschuldigt. The New York Times berichtet, dass diese Erklärung während der ersten allgemeinen Mitarbeiterversammlung nach Huangs Rückkehr ins Amt abgegeben wurde.
Entschuldigung für persönliche Fehler, Therapie und Führungsstil
Während des Treffens Jensen Huang gestand offen seine Schuld gegenüber seiner Familie und dem Unternehmen ein und gab bekannt, dass er täglich 90-minütige Therapiesitzungen besuche. Er bezeichnete den Verstoß gegen den Verhaltenskodex, an dessen Ausarbeitung er selbst beteiligt war, als „inakzeptabel“:
„Ich habe einige schreckliche Fehler gemacht. Ich habe [meine Frau] Lori betrogen, meinen Kindern und euch allen geschadet.“ — sagte Jensen Huang.
Darüber hinaus ging Huang auf seinen harten Führungsstil ein, der in der The New York Times als „Größe durch Demütigung“ beschrieben wurde. Er räumte ein, dass es falsch war, Mitarbeiter über Jahre hinweg beleidigt und herabgesetzt zu haben. Die Personalabteilung (HR) wird nun Feedback zu Huangs Verhalten sammeln und monatlich an den Verwaltungsrat berichten.
Der Trump-Faktor und die Garantie der nationalen Sicherheit
Huang wies Spekulationen zurück, wonach seine Rückkehr mit Druck von US-Präsident Donald Trump auf den Verwaltungsrat oder geheimen Absprachen zusammenhänge. Er erklärte, der Rat habe die Situation gründlich geprüft und das Unternehmen habe von der Trump-Administration eine offizielle Garantie erhalten, dass Huang keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle.
Laut dem amerikanischen Medium Semafor schaltete sich Präsident Trump jedoch wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Wiedereinsetzung durch den Nvidia-Verwaltungsrat telefonisch in die Sitzung ein und unterstützte Huangs Rückkehr als CEO.
Chronologie des Konflikts und wichtige Details
Datum / Zeitraum
Ereignisse und Details
Herbst 2026
Huangs Affären mit der chinesischen Staatsbürgerin Alice Huang (Megaspeed -Mitarbeiterin, von US-Geheimdiensten der Spionage verdächtigt) sowie mit der Nvidia-Vizepräsidentin Kimberly Powell und einer weiteren Mitarbeiterin wurden aufgedeckt.
11. November 2026
Der Nvidia-Verwaltungsrat entließ Jensen Huang von seinen Posten als Präsident, CEO und Vorstandsmitglied.
23. November 2026
Per Beschluss des Verwaltungsrats wurde Huang in alle seine Ämter wiedereingesetzt.
Neues Kontrollverfahren
Die Personalabteilung berichtet dem Rat monatlich über Huangs Umgang mit den Mitarbeitern.
Glauben Sie, dass Jensen Huangs öffentliche Entschuldigung und die monatliche HR-Kontrolle den Ruf von Nvidia auf dem Weltmarkt vollständig wiederherstellen können?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese brisante Nachricht aus der Technologiewelt sofort mit Ihren Freunden!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…