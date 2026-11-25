Während des Treffens Jensen Huang gestand offen seine Schuld gegenüber seiner Familie und dem Unternehmen ein und gab bekannt, dass er täglich 90-minütige Therapiesitzungen besuche. Er bezeichnete den Verstoß gegen den Verhaltenskodex, an dessen Ausarbeitung er selbst beteiligt war, als „inakzeptabel“:

Eines der weltweit größten Technologieunternehmen, Nvidia CEO Jensen Huang hat sich offiziell bei seinem Team für Verstöße gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens entschuldigt. The New York Times berichtet, dass diese Erklärung während der ersten allgemeinen Mitarbeiterversammlung nach Huangs Rückkehr ins Amt abgegeben wurde.

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„Ich habe einige schreckliche Fehler gemacht. Ich habe [meine Frau] Lori betrogen, meinen Kindern und euch allen geschadet.“ — sagte Jensen Huang.

Darüber hinaus ging Huang auf seinen harten Führungsstil ein, der in der The New York Times als „Größe durch Demütigung“ beschrieben wurde. Er räumte ein, dass es falsch war, Mitarbeiter über Jahre hinweg beleidigt und herabgesetzt zu haben. Die Personalabteilung (HR) wird nun Feedback zu Huangs Verhalten sammeln und monatlich an den Verwaltungsrat berichten.

Der Trump-Faktor und die Garantie der nationalen Sicherheit

Huang wies Spekulationen zurück, wonach seine Rückkehr mit Druck von US-Präsident Donald Trump auf den Verwaltungsrat oder geheimen Absprachen zusammenhänge. Er erklärte, der Rat habe die Situation gründlich geprüft und das Unternehmen habe von der Trump-Administration eine offizielle Garantie erhalten, dass Huang keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle.

Laut dem amerikanischen Medium Semafor schaltete sich Präsident Trump jedoch wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Wiedereinsetzung durch den Nvidia-Verwaltungsrat telefonisch in die Sitzung ein und unterstützte Huangs Rückkehr als CEO.

Chronologie des Konflikts und wichtige Details