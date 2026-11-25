Heute, am 25. November, empfängt der aserbaidschanische Verein Sabah im Rahmen des fünften Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League das spanische Team FC Barcelona. Das Interesse der Fans an der Begegnung in Baku ist groß; es wurde bekannt gegeben, dass bereits über 68.000 Tickets verkauft wurden. Dies berichteten aserbaidschanische Medien.

Wie der Leiter der Pressestelle des FC Sabah, Elnur Hamidov, mitteilte, wurden unter Berücksichtigung der Paketverkäufe bereits über 66.000 Tickets für das Spiel abgesetzt. In späteren Berichten wurde bestätigt, dass diese Zahl die Marke von 68.000 überschritten hat.

Die Begegnung findet im Olympiastadion Baku statt. Das Spiel beginnt um 22:45 Uhr Taschkenter Zeit.

Wie hoch waren die Ticketpreise?

Die Tickets für das Spiel Sabah gegen Barcelona wurden ursprünglich ab einem Preis von 15 aserbaidschanischen Manat angeboten. Das teuerste Ticket für den VIP-Bereich wurde auf 1500 Manat festgelegt.

Dies entspricht umgerechnet Preisen zwischen etwa 8,8 und 882 US-Dollar. Der Ticketverkauf begann am 19. Oktober.