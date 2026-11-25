Über 68.000 Tickets für das Spiel von Barcelona in Baku verkauft
Heute, am 25. November, empfängt der aserbaidschanische Verein Sabah im Rahmen des fünften Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League das spanische Team FC Barcelona. Das Interesse der Fans an der Begegnung in Baku ist groß; es wurde bekannt gegeben, dass bereits über 68.000 Tickets verkauft wurden. Dies berichteten aserbaidschanische Medien.
Wie der Leiter der Pressestelle des FC Sabah, Elnur Hamidov, mitteilte, wurden unter Berücksichtigung der Paketverkäufe bereits über 66.000 Tickets für das Spiel abgesetzt. In späteren Berichten wurde bestätigt, dass diese Zahl die Marke von 68.000 überschritten hat.
Die Begegnung findet im Olympiastadion Baku statt. Das Spiel beginnt um 22:45 Uhr Taschkenter Zeit.
Wie hoch waren die Ticketpreise?
Die Tickets für das Spiel Sabah gegen Barcelona wurden ursprünglich ab einem Preis von 15 aserbaidschanischen Manat angeboten. Das teuerste Ticket für den VIP-Bereich wurde auf 1500 Manat festgelegt.
Dies entspricht umgerechnet Preisen zwischen etwa 8,8 und 882 US-Dollar. Der Ticketverkauf begann am 19. Oktober.
Am Spieltag wurde jedoch gemeldet, dass die Tickets für die Standardsektoren ausverkauft seien und nur noch ein begrenztes Kontingent an Tickets für 500 und 1500 Manat verfügbar sei. Daher stellt der Preis von 15 Manat den Wert des günstigsten Tickets im ursprünglichen Verkauf dar.
Tickets für Heimspiele von Barcelona sind teurer
Tickets für einige Heimspiele von Barcelona in der Champions League können deutlich teurer sein. Das Team empfängt am 8. Dezember Manchester Cityim eigenen Stadion.
Für dieses Spiel kursierten Informationen, dass Tickets auf einigen Verkaufsplattformen bei 390 Euro beginnen. Dies ist jedoch kein einheitlicher Preis für alle offiziellen Tickets, da er je nach Sektor und Verkäufer variieren kann.
Die Tabellensituation der Teams
Nach den ersten vier Spieltagen der Champions League liegt Sabah mit drei Punkten auf dem 30. Platz der Tabelle, während Barcelona mit neun Punkten auf dem 8. Rang steht.
Während das heutige Spiel für den aserbaidschanischen Verein ein wichtiger Test gegen einen starken Gegner ist, strebt Barcelona danach, Punkte zu sammeln, um seine Position in der Tabelle zu verbessern.
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