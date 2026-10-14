Atlético Madrid besiegt Manchester United

In der regulären Saison der UEFA Champions League hat Atlético Madrid zu Hause Manchester Unitedbesiegt. Die Madrilenen begannen das Spiel aktiv und eröffneten den Torreigen bereits in der ersten Minute. In der zweiten Halbzeit fiel ein weiterer Treffer und die Gastgeber sicherten sich den Sieg.

Pablo Barrios brachte Atlético in der 1. Minute in Führung. In der 74. Minute sah der Spieler von Manchester United, Leny Yoro, die Rote Karte und ließ sein Team in Unterzahl zurück. In der 79. Minute erzielte Ademola Lookman das zweite Tor für die Madrilenen.

Laut der Spielstatistik gaben beide Mannschaften jeweils 9 Schüsse auf das Tor ab. Auch die Anzahl der Schüsse auf das Tor war mit jeweils 4 auf beiden Seiten ausgeglichen.

Beim Ballbesitz hatte Atlético mit 62 Prozent die Nase vorn. Die Madrilenen spielten 623 Pässe mit einer Genauigkeit von 90 Prozent. Manchester United spielte 357 Pässe, deren Genauigkeit bei 87 Prozent lag.

Die Spieler von Atlético begingen 11 Fouls, der Gegner 13. Beide Teams erhielten jeweils eine Gelbe Karte, doch der Platzverweis für den Spieler von Manchester United war eines der entscheidenden Ereignisse des Spiels. Bei den Eckbällen lagen die Engländer mit 5:2 vorne.