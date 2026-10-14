Galatasaray verliert deutlich gegen Barcelona

In der Ligaphase der UEFA Champions League siegte der FC Barcelona auswärts gegen Galatasaray. Obwohl die Gastgeber das Spiel mit einem frühen Treffer eröffneten, übernahmen die Katalanen in den folgenden Minuten die Initiative und erzielten am Ende vier Tore.

Aleksey Batrakov brachte Galatasaray in der 28. Minute in Führung. Zwei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit glich Barcelona durch ein Tor von João Cancelo aus.

Nach der Pause verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen. Fermín López traf in der 50. Minute und Anthony Gordon legte in der 53. Minute nach. In der 65. Minute erhöhte Karim Adeyemi mit einem weiteren Treffer den Vorsprung für Barcelona.

Laut Spielstatistik gab Barcelona 23 Schüsse ab, von denen 12 auf das Tor gingen. Galatasaray kam auf insgesamt 2 Schüsse.

Beim Ballbesitz dominierten die Gäste mit 65 Prozent. Sie spielten 628 Pässe mit einer Genauigkeit von 92 Prozent. Galatasaray kam auf 274 Pässe bei einer Passquote von 72 Prozent.

Die Anzahl der Fouls betrug bei den Gastgebern 12, bei Barcelona waren es 10. Während Galatasaray zwei gelbe Karten erhielt, beendeten die Gäste die Partie ohne Verwarnungen. Das Verhältnis der Eckbälle lag ebenfalls mit 6:1 zugunsten von Barcelona.