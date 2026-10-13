Atlético-Trainer enthüllt seinen Plan gegen Manchester United

Der Cheftrainer des Madrider Atlético Clubs, Diego Simeone, äußerte sich vor dem wichtigen Duell gegen den englischen Verein Manchester United im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League gegenüber der Presse. In einem Interview mit der renommierten spanischen Zeitung Marca sprach der argentinische Experte offen über die Stärke des Gegners, dessen intensives Pressing und die erwarteten taktischen Pläne.

Obwohl der englische Club zu Saisonbeginn einige Unentschieden hinnehmen musste, betonte Simeone, dass man es sich nicht leisten könne, ihr offensives Potenzial zu unterschätzen.

Simeones Einschätzung des Gegners und taktischer Ansatz

Der Atlético-Trainer betonte besonders die Komplexität der Begegnung:

Pressing und Schnelligkeit: „Morgen erwartet uns zu Hause ein Spiel gegen einen Gegner, der sehr gut presst und über Spieler mit hoher Geschwindigkeit verfügt“;

Faktor der gefährlichen Situationen: „Trotz der Unentschieden zu Saisonbeginn kreieren die Mancunians genauso viele Torchancen wie in der letzten Saison“;

Entscheidende Aufgabe: „Das ist Manchester United. Deshalb müssen wir den Spielverlauf in eine Richtung lenken, die dem Gegner maximale Probleme bereitet“.

Details und Zeitplan der Begegnung

Wettbewerb: UEFA Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag;

Ort: Spanische Hauptstadt Madrid, Metropolitano-Stadion;

Anstoßzeit: Die Begegnung beginnt nach Ortszeit Taschkent in der Nacht zum 14. Oktober um 00:00 Uhr und wird angepfiffen.

Dieses intensive Duell in Madrid verspricht eines der kompromisslosesten und überraschungsreichsten Spiele im europäischen Pokalwettbewerb zu werden.