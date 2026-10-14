Männer in Nachthemden rauben in Indien einen Geldautomaten aus (Video)

Im indischen Bundesstaat Telangana kam es zu einem ungewöhnlichen Geldautomatenraub. Unbekannte Täter fuhren in einem Krankenwagen zum Tatort, trugen Nachthemden für Damen sowie Masken, brachen den Automaten auf und stahlen das Bargeld. Dies berichtete Zakon.kz.

Der Vorfall ereignete sich im Distrikt Kamareddi. Überwachungskameras zeichneten auf, wie gegen ein Uhr nachts ein krankenwagenähnliches Fahrzeug vor dem Bankgebäude hielt. Männer in Damen-Nachthemden und mit Masken stiegen aus.

Die Täter brachen den Geldautomaten mit Spezialwerkzeug auf, entnahmen das gesamte Bargeld und flohen vom Tatort.

Am Morgen bemerkten Anwohner den beschädigten Automaten und informierten die Polizei. Die Strafverfolgungsbehörden werten derzeit die Aufnahmen der Überwachungskameras aus, um die Identität der Verdächtigen zu ermitteln und ihre Fluchtroute zu verfolgen.

Zudem prüfen die Ermittler, ob es sich bei dem genutzten Fahrzeug um einen echten Krankenwagen handelte oder ob die Täter ein anderes Auto entsprechend präpariert hatten.

Wie viel Geld aus dem Automaten gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die genaue Summe wird derzeit von den Bankmitarbeitern ermittelt.