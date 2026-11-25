Der Verein Nasaf aus Qarshi empfing im Rahmen des 5. Spieltags der AFC Champions League 2 das bahrainische Team Al-Khaldiya auf heimischem Boden und sicherte sich einen wichtigen Sieg. Ruziqul Berdiyev seine Schützlinge setzten sich in einem hart umkämpften Spiel gegen den Gegner mit 1:0 durch.

Der entscheidende Treffer von Abbos G‘ulomov

Obwohl in der ersten Halbzeit keine Tore fielen, erzielten die „Drachen“ zu Beginn der zweiten Hälfte ihr Ziel. In der 51. Minute traf Abbos G‘ulomov ins gegnerische Tor und erzielte damit das einzige Tor, das über das Schicksal des Spiels entschied.

Nach diesen wichtigen 3 Punkten erhöhte Nasaf sein Punktekonto auf 7 Zähler und kletterte in der Tabelle der Gruppe A auf den 2. Platz. Der bahrainische Club Al-Khaldiya blieb mit 4 Punkten auf dem 4. Rang. Im zweiten Spiel der Gruppe treffen Kuwait SC (6 Punkte) und der Spitzenreiter Al-Wahda (9 Punkte) aufeinander.