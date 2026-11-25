Nasaf besiegt Al-Khaldiya in der ACL-2 und klettert auf Platz 2
Der Verein Nasaf aus Qarshi empfing im Rahmen des 5. Spieltags der AFC Champions League 2 das bahrainische Team Al-Khaldiya auf heimischem Boden und sicherte sich einen wichtigen Sieg. Ruziqul Berdiyev seine Schützlinge setzten sich in einem hart umkämpften Spiel gegen den Gegner mit 1:0 durch.
Der entscheidende Treffer von Abbos G‘ulomov
Obwohl in der ersten Halbzeit keine Tore fielen, erzielten die „Drachen“ zu Beginn der zweiten Hälfte ihr Ziel. In der 51. Minute traf Abbos G‘ulomov ins gegnerische Tor und erzielte damit das einzige Tor, das über das Schicksal des Spiels entschied.
Nach diesen wichtigen 3 Punkten erhöhte Nasaf sein Punktekonto auf 7 Zähler und kletterte in der Tabelle der Gruppe A auf den 2. Platz. Der bahrainische Club Al-Khaldiya blieb mit 4 Punkten auf dem 4. Rang. Im zweiten Spiel der Gruppe treffen Kuwait SC (6 Punkte) und der Spitzenreiter Al-Wahda (9 Punkte) aufeinander.
Spieldetails und Mannschaftsaufstellungen
Statistiken
Details
Wettbewerb und Phase
ACL-2, Gruppe A, 5. Spieltag
Ergebnis
Nasaf 1:0 Al-Khaldiya
Torschütze
Abbos G‘ulomov (51. Minute)
Aufstellung Nasaf
Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov, Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Dilshod Murtazoyev, Oybek Rustamov (G‘olib G‘aybullayev, 71.), Murod Rahmatov, Sharof Muhiddinov (Sardor Bahromov, 65.), Abbos G‘ulomov, Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 65.)
Aufstellung Al-Khaldiya
Al-Gharabli, Humaydan, Odil, Ali (Dabo, 80.), Assal, Drojdek, Moreira, Hasan (Al-Romaihi, 60.), Mendy (Bouhra, 80.), Sabbar, Shili
Verwarnungen
Adenis Shala (31.), Umar Eshmurodov (33.)
Aktuelle Situation in Gruppe A (nach dem 5. Spieltag)
Al-Wahda — 9 Punkte (ein Spiel weniger)
Nasaf — 7 Punkte
Kuwait SC — 6 Punkte (ein Spiel weniger)
Al-Khaldiya — 4 Punkte
Glauben Sie, dass Nasaf auch am letzten Spieltag der Gruppenphase eine erfolgreiche Leistung zeigen und das Ticket für die Playoffs lösen kann?
Hinterlassen Sie Ihre Bewertung zum heutigen Spiel des Qarshi-Clubs in den Kommentaren und teilen Sie diese freudige Nachricht über den Sieg sofort mit anderen Fans des usbekischen Fußballs!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…