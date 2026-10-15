Wie reagierte José Mourinho auf die Frage zum Druck bei Real Madrid und die „Flitterwochen“?

Vor dem wichtigen Duell gegen die AS Roma am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League sorgte der Cheftrainer von Real Madrid, José Mourinho, wie gewohnt mit seinem typischen Humor und ironischen Auftreten für Aufsehen. Der Dialog zwischen dem portugiesischen Experten und einem polnischen Journalisten, der Fragen zum Druck und zur vermeintlichen „Krise“ rund um das Team stellen wollte, wurde zum Highlight der Pressekonferenz.

Mourinho entkräftete die Gerüchte über einen „Überlebensmodus“ in Madrid mit einem einzigen Satz.

„Die Informationen werden Ihnen verzerrt übermittelt“: Der vollständige Dialog der Pressekonferenz

Der interessante Schlagabtausch während der Konferenz verlief wie folgt:

Journalist: „Ich komme aus Polen, weit weg von Spanien, aber den Nachrichten zufolge befindet sich Real Madrid derzeit in einer schwierigen Lage, alles scheint sehr kompliziert zu sein...“

José Mourinho: „Sie kommen aus Polen, das ist sehr weit weg, die Informationen werden Ihnen verzerrt übermittelt“ (lacht)“.

Journalist: „Es scheint, als hätten Sie bei Real derzeit den Überlebensmodus aktiviert, als ob die ‚Flitterwochen‘ vorbei wären.“

José Mourinho: „Flitterwochen?“

Journalist: „Ich meine damit, Flitterwochen sind...“

José Mourinho: „Ich weiß sehr gut, was der Ausdruck ‚Flitterwochen‘ bedeutet, aber was genau meinen Sie damit?“

Journalist: „Nun, jeder erwartet jetzt nur noch Siege von Ihnen.“

José Mourinho: „Ist das eine Flitterwoche?“ (lacht)“

Journalist: „Was denken Sie darüber?“

José Mourinho: „Was wollen Sie damit sagen?“

Journalist: „Na gut, ich stelle meine Frage einfacher: Wie fühlen Sie sich vor dem wichtigen Spiel?“

José Mourinho: „Wie immer, großartig. Ich schlafe wie ein Engel!“

Der Stil von „The Special One“: Die Kunst, den Druck auf sich zu nehmen

Diese Antworten von José Mourinho unterstrichen einmal mehr seine „Visitenkarte“ in der Fußballwelt:

Psychologische Überlegenheit: Der portugiesische Trainer gilt als unübertroffener Meister darin, vor wichtigen Begegnungen den übermäßigen Druck von seinen Spielern fernzuhalten und die Aufmerksamkeit der Medien allein auf sich zu lenken;

Demonstration von Gelassenheit: Unabhängig von den Ergebnissen des Teams oder der Situation im Kader zeigte er mit dem Satz „Ich schlafe wie ein Engel“, dass es keine Panik gibt und die Mannschaft unter voller Kontrolle steht;

Das prinzipielle Duell gegen die AS Roma: Für Mourinho ist der römische Verein kein Unbekannter – er war früher als Trainer für dieses Team tätig. Daher hat das bevorstehende Spiel gegen die Roma für ihn nicht nur wegen der Punkte in der Tabelle, sondern auch aus persönlichen Gründen eine besondere Bedeutung.

Die Gelassenheit des Trainers bei der Pressekonferenz und seine lockere Stimmung im Schlagabtausch mit dem Journalisten deuten darauf hin, dass die Madrilenen vor ihrer Reise nach Rom mental in bester Verfassung sind.