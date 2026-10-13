Super-Duell im „Olimpico“: Wer steht im 23-Mann-Kader von Real Madrid?

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Super-Duell im „Olimpico“: Wer steht im 23-Mann-Kader von Real Madrid?

Der Madrider „Real“ Klub ist im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League in der italienischen Hauptstadt zu Gast bei Roma . Vor diesem wichtigen Duell hat der Cheftrainer der „Königlichen“, José Mourinho , offiziell den erweiterten 23-Mann-Kader für die Reise nach Rom bekannt gegeben.

Der portugiesische Spezialist setzt gegen seinen ehemaligen Verein, den er mehrere Jahre lang trainierte und bestens kennt, auf alle seine Topstars.

Der vollständige Kader von Real Madrid gegen Roma

Mourinho hat für das bevorstehende Spiel eine starke Auswahl auf allen Positionen getroffen:

  • Torhüter: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre;

  • Verteidiger: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;

  • Mittelfeldspieler: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Tiago;

  • Stürmer: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Details zum Spiel und Anstoßzeit

  • Wettbewerb: UEFA Champions League, 2. Spieltag;

  • Teams: „Roma“ — „Real Madrid“;

  • Spielort: Rom, „Stadio Olimpico“;

  • Datum und Uhrzeit: 14. Oktober, nach Taschkenter Zeit um 23:59 Uhr Anpfiff.

Mourinhos Rückkehr nach Rom und das Duell zwischen den beiden europäischen Giganten versprechen eine der spannendsten Begegnungen dieses Spieltags zu werden.

Real MadridRomaUEFA Champions LeagueJosé MourinhoFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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