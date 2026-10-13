Ronaldo äußert sich zum Erfolg gegen Neftchi und seinem 981. Tor
Der Kapitän des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr und die Legende des Weltfußballs Cristiano Ronaldo kommentierte auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen den Sieg (3:1) gegen den usbekischen Meister Neftchi aus Fergana im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League Elite.
Der 41-jährige Torjäger, der in der Begegnung erneut traf, betonte die Bedeutung dieses Spiels für sein Team.
Ronaldos Statement: „Wir entwickeln uns weiter“
Nach Spielende bewertete der portugiesische Stürmer die Leistung seiner Mannschaft auf seinem X (ehemals Twitter) Account:
„Der Sieg heute Abend war sehr wichtig. Wir entwickeln uns weiter“, schrieb Ronaldo.
Dieser Sieg brachte Al-Nassr die ersten 3 Punkte in der Ligaphase des Turniers und beförderte das Team auf den 8. Platz der West-Region-Tabelle.
Das historische 981. Tor und der Spielverlauf
Das Duell im Al-Awwal Park in Riad war voller intensiver Momente:
33. Minute: Der Brasilianer Angelo Gabriel eröffnete den Torreigen für Al-Nassr;
42. Minute, der Rekord: Cristiano Ronaldo traf gegen die Mannschaft aus Fergana und erhöhte auf 2:0 – dies war das 981. Tor in der offiziellen Karriere des Starstürmers, womit er seinen eigenen Weltrekord weiter ausbaute;
Die Antwort von Neftchi: In der 51. Minute verkürzte Alisher Odilov mit einem sehenswerten Schuss und brachte Spannung zurück;
Ein Eigentor setzte den Schlusspunkt: In der 78. Minute entschied ein unglückliches Eigentor von Anvarjon Gafurov das Spiel endgültig (3:1).
Die nächsten Pläne von Al-Nassr
Der saudi-arabische Klub bereitet sich auf die nächsten Spiele des Turniers vor und setzt seine internationale Kampagne fort:
Nächster Gegner: Am 26. Oktober empfängt Al-Nassr im Rahmen des 3. Spieltags den Verein Al-Wasl aus den VAE;
Ronaldos Ziel: Der portugiesische Star nähert sich weiter der historischen Marke von 1000 Toren.
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