Carragher deckt Marescas Fehler gegen den Pariser Club auf

Europa in der Champions League Manchester Citygegen den Pariser Club PSG die 2:4-Niederlage sorgt in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen. Der ehemalige Liverpool-Spieler, der heute als bekannter Experte und Analyst tätig ist, Jamie Carragher der Cheftrainer der „Citizens“ Enzo Marescazeigte die gravierenden Mängel bei seiner Aufstellung offen auf.

Blue Moon In einem Interview mit dem Magazin betonte Carragher scharf, dass das Mittelfeld-Trio von City gegen einen Gegner auf diesem Niveau absolut nicht bereit war.

„Sie sind schwach gegen den Ball“: Carraghers scharfe Analyse

Jamie Carragher ist der Meinung, dass dieses Spiel eine ernste taktische Lektion für Maresca sein sollte:

Eine große Lektion für Maresca: „Ich denke, nach dem Spiel gegen eine der stärksten Mannschaften der Welt wird Maresca sehr ernste Schlüsse ziehen;

Unausgewogenes Trio: Er hat nun verstanden, dass man dieses Mittelfeld-Trio gegen solche Top-Gegner niemals gleichzeitig aufstellen darf;

Lücke im Spiel gegen den Ball: Diese Mittelfeldspieler agieren nicht zuverlässig genug, wenn der Gegner den Ball hat, und waren anfällig gegen das Pressing“, so Carragher.

Manchester CityWer spielte im Zentrum?

In dieser Partie hatte Maresca das Mittelfeld recht riskant formiert:

Startelf-Trio: Im Mittelfeld von Manchester City begannen Elliot Anderson , Enzo Fernández und Rayan Cherki in der Startelf;

Schnelle Erkenntnis des Fehlers: Nachdem die Gäste bereits in der ersten Halbzeit die Abwehr und das Mittelfeld leicht durchbrachen, erkannte der Trainer den Fehler in seiner Auswahl;

Schneller Wechsel zur Pause: Um die Situation zu korrigieren, nahm Enzo Maresca zur Pause Rayan Cherki vom Platz und war gezwungen, den defensiveren Ayyoub Bouaddieinzubringen.

Diese schmerzhafte Niederlage gegen den Pariser Giganten und die berechtigte Kritik der Experten werden Enzo Maresca zweifellos dazu zwingen, die Balance von Kader und Mittelfeld vor den nächsten großen Spielen grundlegend zu überdenken.