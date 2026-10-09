Maresca enthüllt seinen Plan gegen Liverpool trotz des Wirbels

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Maresca enthüllt seinen Plan gegen Liverpool trotz des Wirbels

Im Rahmen der Premier League Manchester City„Inmitten der Aufregung um die gegen den Verein erhobenen Finanzvorwürfe und die diskutierten beispiellosen Sanktionen äußerte sich der Cheftrainer der Mannschaft, Enzo Maresca vor der Presse.

Laut einem Bericht von ESPN betonte der italienische Fachmann nachdrücklich, dass die Gerichtsverfahren und verschiedenen Gerüchte die interne Moral des Vereins in keiner Weise beeinträchtigen und sich die Mannschaft voll und ganz auf die Ergebnisse auf dem Platz konzentriert.

„Wir kontrollieren nur das Spielfeld“: Die Reaktion des Trainers auf den Finanzskandal

Als Enzo Maresca auf den Druck und die erwarteten Sanktionen rund um den Verein angesprochen wurde, erklärte er, dass er die Situation völlig gelassen aufnehme:

  • Volles Vertrauen in den Verein: „Um ehrlich zu sein, bin ich persönlich absolut ruhig. Die Position des Vereins ist klar und wir vertrauen ihr voll und ganz“, erklärte der Fachmann und betonte, dass er nicht an der Rechtmäßigkeit der Vereinsführung zweifle;

  • Grenzen der Kontrolle: Der Trainer ist der Meinung, dass die Mannschaft, egal wie viel außerhalb gesprochen wird, nur die Aspekte kontrollieren kann, die in ihrer Hand liegen – nämlich die Qualität des Fußballs auf dem Platz;

  • Das Ziel bleibt unverändert: Rechtliche Auseinandersetzungen sind die Aufgabe der Anwälte des Vereins, die Hauptaufgabe der Mannschaft besteht jedoch darin, weiterhin Siege einzufahren.

Moral in der Kabine: Tabellenführung und kein übermäßiger Druck

Maresca betonte, dass der psychologische Zustand seiner Schützlinge auf einem hohen Niveau sei und sie sich nicht von externem Lärm ablenken ließen:

  • Großartige Gefühle und Zuversicht: Die Spieler blicken mit großer Begeisterung auf die zwei wichtigen bevorstehenden Duelle;

  • Tabellenführung: Die Tatsache, dass sie derzeit die Premier League anführen, verleiht den Teammitgliedern zusätzliche Kraft und festes psychologisches Vertrauen;

  • Verantwortung auf dem Platz: Die Spieler verstehen sehr gut, dass sie nur die Ereignisse während des Spiels beeinflussen können, daher beunruhigen sie andere soziale und rechtliche Fragen überhaupt nicht.

Hauptziel – Anfield und Liverpool

Laut dem Cheftrainer sind die Gedanken der „Citizens“ derzeit ausschließlich auf das zentrale Duell am Sonntag gerichtet:

  • Das zentrale Duell: Das Spiel Liverpool gegenManchester Cityim Rahmen des 6. Spieltags der Premier League wird das sportliche Hauptereignis der Woche sein;

  • Siegeswille im gegnerischen Stadion: Die Spieler von City beabsichtigen, auch im Anfield-Stadion unter dem enormen Druck der gegnerischen Fans zu gewinnen und die Tabellenführung zu festigen;

  • Professioneller Ansatz: Die Aufmerksamkeit nicht auf externe Gespräche zu richten und sich nur auf wichtige Spiele vorzubereiten, ist zum heutigen Motto von Manchester City geworden.

Zur Information: Das Super-Duell Liverpool gegen Manchester City am 6. Spieltag der Premier League, auf das Millionen von Fans blicken, findet an diesem Sonntag statt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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