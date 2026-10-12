Maresca antwortet auf kritische Fragen nach dem Sieg gegen Liverpool

Nach dem deutlichen 3:0-Auswärtssieg gegen Liverpool am 6. Spieltag der Premier League Manchester CityCheftrainer Enzo Maresca äußerte sich nach dem Spiel zu seinen Schlussfolgerungen. Sky Sports Der italienische Spezialist, der dem Sender ein Interview gab, analysierte den unterschiedlichen Spielverlauf und ging darauf ein, wie sich der mediale Druck bezüglich der finanziellen Vorwürfe auf die Mentalität der Mannschaft auswirkt.

Der Trainer der „Citizens“ verhehlte nicht, dass die taktischen Anpassungen nach den Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit der entscheidende Schlüssel zum Sieg waren.

„In der ersten Halbzeit haben wir gelitten“: Wie Maresca das Spiel veränderte

Während er auf die wichtigen Aspekte der Begegnung einging, bewertete der Trainer die Spielqualität seines Teams wie folgt:

Anfängliche Schwierigkeiten: „Es war ein Spiel unter sehr schwierigen Bedingungen. In der ersten Halbzeit haben wir ziemlich gelitten. Obwohl wir den Ballbesitz hatten, konnten wir unsere Angriffe nicht effektiv abschließen und haben in der Anfangsphase Fehler gemacht“, sagte Maresca.

Die Wirkung der Änderungen in der Halbzeit: „Vor Beginn der zweiten Halbzeit haben wir einige wichtige Anpassungen vorgenommen, woraufhin sich unser Spiel deutlich verbesserte. Unsere Spieler haben das Tempo erhöht und die Situation vollständig unter Kontrolle gebracht.“

Druck außerhalb des Platzes und mannschaftliche Geschlossenheit

Auf die Fragen der Journalisten zu den finanziellen Unregelmäßigkeiten des Klubs und möglichen Sanktionen antwortete der Trainer diplomatisch und motivierend:

„Vielleicht ja, vielleicht nein“: „Können die Umstände außerhalb des Platzes die Mannschaft beeinflussen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Das kann ich nicht genau sagen“, betonte er.

Zusammenhalt unter Druck: „Aber eines ist sicher: Solche schwierigen Situationen können das Team und die Fans noch enger zusammenschweißen. Ich hoffe, dass wir die kommenden Siege gemeinsam feiern werden. Wir konzentrieren uns nur auf dieses Ziel.“

Dieser deutliche Sieg an der Anfield Road hat deutlich gezeigt, dass das Team von Enzo Maresca trotz des externen Drucks auf dem Platz mit einer echten Meistermentalität agiert.