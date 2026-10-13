Sehen Sie sich die Tore des Spiels zwischen Paxtakor und Al Qodisiya an

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Sehen Sie sich die Tore des Spiels zwischen Paxtakor und Al Qodisiya an

Der 2. Spieltag der AFC Champions League Elite begann in Taschkent. Paxtakor empfing zu Hause Al Qodisiya und konnte in den letzten Minuten eine Niederlage abwenden.

Manchester CityDer niederländische Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders, der von dort kam, erzielte ein Tor, auf das Doston Hamdamov per Elfmeter antwortete.

Das Team von Brendan Rodgers hat nun 4 Punkte auf dem Konto und ist vorerst Tabellenführer. Paxtakor liegt nach dem zweiten Unentschieden in Folge mit 2 Punkten auf dem 7. Platz.

AFC Champions League Elite, 2. Spieltag
Paxtakor — Al Qodisiya 1:1
12. Oktober, Paxtakor-Stadion
Tore: Doston Hamdamov (89.) — Tijjani Reijnders (35.)

PaxtakorAFC Champions League EliteDoston HamdamovAl QodisiyaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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