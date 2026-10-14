Internationales Top-Spiel in Qarshi: Welcher gefährliche Gegner erwartet Nasaf in der AFC Champions League 2

Im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League 2 empfängt der Verein Nasaf aus Qarshi einen der renommiertesten Clubs der Vereinigten Arabischen Emirate, Al-Wahda, auf heimischem Boden. Nachdem die Mannschaft aus Qarshi am ersten Spieltag auswärts gegen den bahrainischen Club Al-Khaldiya ein Unentschieden (0:0) erreichte, wird diese Prüfung als deutlich ernster und intensiver erwartet.

Die Partie beginnt am 14. Oktober im „Markaziy“-Stadion in Qarshi um 18:45 UhrOrtszeit.

Al-Wahda: Geschichte, Trophäen und internationale Erfahrung

Dieser Club, der die Farben von Abu Dhabi vertritt, gilt als eines der Aushängeschilder des Fußballs in den VAE:

Name und Spitzname: Aus dem Arabischen übersetzt bedeutet „Al-Wahda“ „Einheit“ oder „Solidarität“. Unter den Fans ist der Verein aufgrund seiner Trikotfarbe auch als „Al-Anabi“ („Die Dunkelroten“) bekannt.

Nationale Erfolge: Der Club ist viermaliger Meister der VAE (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), zweifacher Präsidentenpokalsieger, viermaliger Ligapokalsieger sowie viermaliger Supercupsieger. In der abgelaufenen Saison 2025/26 gewann das Team nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Al-Ain erneut den Ligapokal.

Internationale Erfolge: In der AFC Champions League 2007 erreichte das Team das Halbfinale, nachdem es Al-Hilal ausgeschaltet hatte. Zudem sammelte der Verein wertvolle Erfahrungen bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2010.

Trainer und Star-Parade: Vor wem muss man sich in Acht nehmen?

Der Kader des Clubs aus Abu Dhabi ist gespickt mit Namen, die nicht nur in Asien, sondern auch weltweit bekannt sind:

Cheftrainer — Péricles Chamusca: Ein erfahrener 61-jähriger brasilianischer Spezialist. Er trainierte Teams in Saudi-Arabien wie Al-Hilal, Al-Shabab und Al-Gharafa und gewann mit Al-Faisaly zum ersten Mal in dessen Geschichte den King Cup.

Christian Benteke: Ein wuchtiger belgischer Stürmer, der in der englischen Premier League für Liverpool, Aston Villa und Crystal Palace glänzte. Benteke, der im Januar 2026 zum Team stieß, ist eine ständige Gefahr im gegnerischen Strafraum.

Omar Khribin: Der Torschützenkönig der syrischen Nationalmannschaft, der 2017 als „Asiens Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Der Stürmer, der bereits große Erfahrung mit Al-Hilal in der AFC Champions League gesammelt hat, ist seit 2021 ein Anführer des Teams.

Wertvolle neue Legionäre: Im Sommertransferfenster verpflichtete der Club den slowenischen Nationalspieler Adam Gnezda Čerin für 3 Millionen Euro vom griechischen Verein Panathinaikos. Zudem wurden Mussa Diarra von Alavés, der Argentinier Lautaro Montenegro und der lokale Star Caio Canedo in den Kader aufgenommen.

Situation in der Gruppe: Nach einem Comeback-Sieg geht es nach Qarshi

Al-Wahda startete mit einem hart umkämpften Spiel in die AFC Champions League 2:

Das Comeback am ersten Spieltag: Im ersten Spiel gegen den kuwaitischen Club Kuwait SC lag das Team aus Abu Dhabi bis zur 8. Minute mit 0:2 zurück, konnte aber am Ende einen 3:2 dramatischen Sieg feiern. Den Siegtreffer erzielte Christian Benteke in der 90.+7. Minute.

Die Aufgabe von Nasaf: Für die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev, die vor heimischem Publikum antreten, wird es das Hauptziel sein, das starke Angriffstrio des Gegners zu stoppen und den Punktverlust vom ersten Spieltag wettzumachen.

Dieses Duell im „Markaziy“-Stadion in Qarshi verspricht eines der wichtigsten und intensivsten Spiele auf dem Weg zum Gruppensieg zu werden.