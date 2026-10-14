ACL-2 Drama: Nasaf verliert zu Hause gegen Al-Wahda

Im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League 2 empfing der Verein Nasaf aus Qarshi den Verein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Al-Wahda im eigenen Stadion. In einer intensiven und dramatischen Begegnung im „Markaziy“-Stadion sicherten sich die Gäste mit einem 2:1 Sieg die Tabellenführung in der Gruppe.

Unerwartete Ereignisse bereits in der ersten Halbzeit, insbesondere der verschossene Elfmeter von Nasaf-Torhüter Abduvohid Ne’matov und zwei Tore des gegnerischen Stürmers Krupski, entschieden über das Schicksal des Spiels.

Drama in der ersten Halbzeit: Krupskis Treffer und ein Torwartfehler

Das Spiel begann mit einer aktiven Spielweise der Gäste, und die entscheidenden Momente ereigneten sich bereits in der ersten Hälfte:

Führungstreffer: In der 23. Minute nutzte Al-Wahda-Stürmer Krupski eine Lücke in der Abwehr der Gastgeber und erzielte das 0:1;

Elfmeter in der 38. Minute: Nasaf hatte eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. Doch der Torhüter der Gastgeber, Abduvohid Ne’matov, der zum Elfmeter antrat, scheiterte vom Punkt und konnte den Ball nicht im Netz unterbringen;

Doppelpack von Krupski: Nur eine Minute später, in der 39. Minute, nutzte erneut Krupski seine Chance und erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore (0:2).

Zweite Halbzeit: Schnelles Tor von Abduxoliqov und erfolgloser Druck

Nach der Pause nahm Ruziqul Berdiyev taktische Änderungen vor, die sofort Wirkung zeigten:

Schneller Anschlusstreffer: In der 46. Minute eingewechselt, verkürzte Stürmer Bobur Abduxoliqov nur eine Minute später, in der 47. Minute, auf 1:2;

Angriffe und nervöse Schlussphase: Nach dem Tor übten die Gastgeber großen Druck auf das gegnerische Tor aus. Trotz zahlreicher Wechsel hielt Al-Wahda die defensive Ordnung und blieb durch Konter mit Christian Benteke gefährlich;

Gelbe Karten: In der hart umkämpften Partie verwarnte der Schiedsrichter G‘olib G‘aybullayev (14.), Oybek Rustamov (29.) und Pata Gudushauri (83.) von Nasaf sowie Jadsom (76.) von den Gästen.

Spielbericht und Aufstellungen

ACL-2. 2. Spieltag

Nasaf (Usbekistan) — Al-Wahda (VAE) — 1:2

14. Oktober, Qarshi, „Markaziy“-Stadion

Tore: Bobur Abduxoliqov (47.) — Krupski (23., 39.)

Verschossener Elfmeter: Abduvohid Ne’matov (38.)

Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 74.), G‘olib G‘aybullayev, Alibek Davronov (Dilshod Murtazoyev, 74.), Sharof Muhiddinov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Sardor Bahromov, 46.), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 74.), Murod Rahmatov, Adenis Shala, Yusuf Otubanjo (Bobur Abduxoliqov, 46.).

Al-Wahda: Facundo Insfran, Burgash (Guga, 79.), Lucas Pimenta, Gorbani, Al-Majid, Jadsom, Mussa Diarra (Agbinon, 68.), Hamad, Adam Gnezda Cerin, Krupski (Ogbu, 79.), Christian Benteke.

Situation in der Gruppe

Nach diesem Sieg baute der Verein aus Abu Dhabi, Al-Wahda, sein Punktekonto auf 6 Punkte aus und übernahm die Tabellenführung. Nasaf, das nach zwei Spieltagen ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto hat, bleibt bei 1 Punkt.

Im zweiten Gruppenspiel empfängt Al-Kuwait (0 Punkte) zu Hause den bahrainischen Verein Al-Khaldiya (1 Punkt). Für den Verein aus Qarshi ist es nun zwingend erforderlich, in den kommenden Spielen keine Punkte mehr liegen zu lassen, um die Chancen auf die Play-offs zu wahren.